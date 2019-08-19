Bolu Dernekleri Federasyonu’nun eğitime katkısı

Haber: Aysun Beykoz

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu, eğitime katkı vermek adına Ankara Özel Çankaya Koleji ve Ankara Batıkent Özel Fen Bilimleri Koleji ile indirim anlaşması yaptı. Eğitim çağına gelmiş Ankara’da yaşayan Bolululu ailelerin çocuklarına ve Boluluların akrabalarına fayda sağlamak için yapılan indirim anlaşması 16 Ağustos 2019’da yürürlüğe girdi. Hüseyin Akyolun kurucusu olduğu Batıkent Özel Fen Bilimleri Kolejinde 16 Ağustos Cuma akşamı Ankara’da bulunan 14 kişiden oluşan gurup tören için hazır bulundu. Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu adına Mehmet Bilgin ve Federasyon Sekreteri Metin Alparslan imza törenine katıldı. İmzalar Federasyon adına Mehmet Bilgin ile Okulların kurucusu Hüseyin Akyol, Özel Batıkent Fen Bilimleri Kolleji Müdüresi Mesude Ermihan, Özel Çankaya Kolleji Müdiresi Dilek Yılmaz tarafından sözleşmeler imza altına alındı. Törenden sonra Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu adına Hüseyin Akyola Köroğlu Heykelciği hediye edildi. Törene ayrıca Ankara Bolulular Derneği, Ankara Bolu İli ve İlçeleri Derneği, Ankara Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Bolu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kıbrıscık Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yöneticileri ile kuruluşu devam eden Nallıhan Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin kurucu üyeleri katıldı.