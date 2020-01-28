Bolu direniyor, Karayolları bastırıyor

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde doğa ve yaşam alanlarını tehdit eden projelerle ilgili kamuoyu tepkisi devam ederken yaşam alanlarını adeta ikiye ayıracak bir proje de ilimiz Bolu’da hayata geçirilmek istendi. Geçmiş dönem Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından hazırlanan Güney Çevre Yolu Projesi, Bolu kamuoyunun tepkilerine rağmen devam ettirilmek isteniyor.

SÜREÇ 2015’TE BAŞLADI

Dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a projeden bahsettiğini ve istimlak konusunda destek istediğini anlattı. Ancak 2015’te yapılması planlanan ihale iptal ediliyor. 2017’de proje yeni bir ihaleye çıkılıyor. Daha önceki planlardan farklı olarak projenin zeminden değil 12 metre yükseklik üzerinden ve 70 metre yol genişliğinde yapılması kabul ediliyor.

KARAYOLLARI İSTİMLAK YETKİSİNİ ALDI

Öte yandan İmar Kanunu’nun 18'inci maddesine göre belediye, projenin güzergâhındaki arazileri istimlak etmeye başlıyor. Ancak 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerin ardından Bolu Belediyesi AK Parti’den Cumhuriyet Halk Partisi’ne(CHP) geçiyor. Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan ise projeye karşı çıkıyor. Belediye tarafından istimlak edilen yerler köylülere geri veriliyor. Ayrıca Bolu Belediyesi tarafından tamamlanması gereken yolun ilk etabının yapımı da durduruluyor. Projenin devam edebilmesi için bu kez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü devreye giriyor ve bölgede karayolu yapılacağı için istimlak yetkisini kendine alıyor.

BOLU PROJEYE KARŞI

Tüm bu gelişmelere karşı projeye Bolu Belediyesi’nin yanı sıra Bolu kamuoyu da karşı. Bolu Platformu öncülüğünde birleşen 50 sivil toplum kuruluşu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Güney Çevre Yolu Projesine karşı imza kampanyası başlattıklarını duyurmuştu. Bolu Platformu ayrıca yaklaşık 15 gün önce yürütmenin durdurulması için Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

“HALK YOLA DEĞİL GÜZERGAHA KARŞI”

İlimiz Bolu’nun çevre yolu ihtiyacı olduğunu ve halkın yola değil güzargaha karşı çıktığını belirten Türkiye Ormancılar Derneği Bolu Temsilcisi Kanber Öztoprak, “Bolu'nun güneyinde birinci sınıf olarak tanımlanan verimli tarım arazileri bulunuyor. Bu arazilerde mısır, pancar, buğday, patates arpa, fasulye, bezelye, kabak, ıspanak, lahana, salatalık ve domates gibi çok çeşitli ürün yetişebiliyor. Güneyde Karacasu beldesine kadar tarım alanlarının olduğu Bolu, çok sayıda jeotermal su kaynağı ve kaplıcaya da sahip. Dağlık bölgede Gölcük ve Bolu yaylaları var. Şehir merkezinin kuzeyinde ise otobana kadar yapılaşma hâkim. Kuzey hattında tarım arazisi hemen hemen hiç bulunmuyor” dedi.