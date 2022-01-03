Bolu dış ticaret istatistikleri açıklandı!

Haber: Okay Özcan

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,7 artarak 21 milyar 506 milyon dolar, ithalat %27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti.

BOLU’DA İHRACAT % 68,4 ARTTI, İTHALAT % 25,5 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Bolu ilinde ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 68,4 artarak 15 milyon 861 bin dolar, ithalat % 25,5 azalarak 16 milyon 133 bin dolar olarak gerçekleşti.

KOCAELİ’DE İHRACAT %77,7 ARTTI, İTHALAT % 74,1 ARTTI.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Kocaeli ilinde ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,7 artarak 1 milyar 239 milyon 618 bin dolar, ithalat % 74,1 artarak 1 milyar 606 milyon 762 bin dolar olarak gerçekleşti.

SAKARYA’DA İHRACAT % 10,3 ARTTI, İTHALAT % 17,8 AZALDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Sakarya ilinde ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 523 milyon 266 bin dolar, ithalat % 17,8 azalarak 287 milyon 311 bin dolar olarak gerçekleşti.

DÜZCE İHRACAT % 58,3 ARTTI, İTHALAT % 55,1 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Düzce ilinde ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 58,3 artarak 25 milyon 362 bin dolar, ithalat % 55,1 artarak 19 milyon 667 bin dolar olarak gerçekleşti.

YALOVA İHRACAT % 100,9 ARTTI, İTHALAT % 110,4 ARTTI.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Yalova ilinde ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 100,9 artarak 211 milyon 360 bin dolar, ithalat % 110,4 artarak 139 milyon 452 bin dolar olarak gerçekleşti.