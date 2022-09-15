Yüzölçümü : 14.875 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 5.206.250,00-TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 30/09/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 25/10/2022 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3. KAT MEZAT SATIŞ SALONU
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Bolu İli, Merkez, DODURGA Mahallesi, 257 Parsel,
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Belediye İmar Uygulama planı içerisinde konut alanında kaldığı, sınırlarının kesinleştirilmesi gerektiği, İmar Kan.18. maddesi uygulaması yapılmadan uygulamaya geçilemeyeceği, inşaat tarzının bahçeli ayrık düzen bodrum hariç 3 katlı olduğu, taşınmaz üzerinde hali hazırda 23 adet çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Bolu Dodurga Mahallesi'nde 14785 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu İli, Merkez, DODURGA Mahallesi, 247 Parsel, Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Belediye İmar Uygulama planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kalmakta olup halen tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. İmar kan. 18. Md. uygulamasına tabi tutulması halinde imar parseline dönüşebileceği tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 14.875 m2
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