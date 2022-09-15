Bolu Dodurga Mahallesi'nde 14785 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : Bolu İli, Merkez, DODURGA Mahallesi, 247 Parsel, Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Belediye İmar Uygulama planı dışında mücavir alan sınırları içerisinde kalmakta olup halen tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. İmar kan. 18. Md. uygulamasına tabi tutulması halinde imar parseline dönüşebileceği tespit edilmiştir.