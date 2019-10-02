Bolu Doğa Koleji’nden Psikoloji Günleri

Haber: BMA

İlimizde faaliyet gösteren başarılı ve kaliteli hizmeti ile öne çıkan Bolu Doğa Koleji, 12 Ekim Cumartesi günü Psikoloji Günleri kapsamında “Duyguları Anlamak ve Uygulara Yön Vermek” adlı konferans düzenleyecek. Doğa Koleji Konferans Salonunda saat 12.00’de düzenlenecek konferansın konuşmacısı ise Psikolog Nilay Gedikli olacak. Psikolog Nilay Gedikli, konferansta katılımcılara “Duygular Nasıl Oluşur?, Çocukların Duyguları Neyi İfade Eder?, Hangi Duyguya Nasıl Cevap Vermeliyiz?, Olumsuz Duygularla Nasıl Başa Çıkarız?” soruları üzerine bilgiler verecek.

Nilay Gedikli, konferansın konusu olan duygular üzerine yaptığı açıklamada, “Duygular iç dünyamızın uyarı sistemidir. İnsanoğlu varlığını sürdürebilmek için bu uyan sistemine ihtiyaç duyar. Temel olarak duygular kişinin bir durum karşısında ne tepki vereceğini belirlemekte kullandığı adlandırmalardır. Fizyolojik tepiklerimizi nasıl isimlendirdiğimiz, yaşantılarımıza ve öğrendiklerimize göre değişkenlik gösterir. Aynı durumda farklı şeyler hissediyor olmamız bizim kişilik yapılarımızdan ve öğrenmelerimizden kaynaklanmaktadır. Duyguların ifadesi de özneldir. Karşımızdakiyle aynı duyguyu hissetsek bile aynı tepkiyi vermediğimiz durumlarla sık sık karşılaşırız” dedi.

Duygunun işlevselliğimizi büyük ölçüde etkileyen bir olgu olduğunu belirten Gedikli, duygunun ne işe yaradığını madde madde şu şekilde anlattı: “Bizi harekete katırlar. Duruma uygun tepki vermeyi sağlar. Bize doğru hızla gelen bir araba gördüğümüze sempatik sinir sistemi devreye girer, korku ve endişe hissederiz bu nedenle kaç tepkisini gerçekleştiririz. Hangi davranışta bulunacağımızı biçimlendirir. Kişi yaşadığı olaya dair bir duygusal tepki oluşturur, benzeri bir durumla karşılaşması halinde duygular ona hangi davranışta bulunması gerektiğini önceden göstermiş olur. Bir hız trenine binen iki kişinin de kalbi çok hızlı çarpabilir. Biri bunu korku diğeri heyecan olarak adlandır. Korku olarak adlandıran kişi hız trenine bir daha binmek istemezken heyecan olarak adlandıran kişi tekrar binmek isteyecektir. Kişiler arası ilişkileri düzenlememize yardımcı olur. Mimiklerimiz, beden hareketlerimiz ve sözel ifadelerimiz karşımızdaki insana duygularımız hakkında ipucu verir. Bu durumda da iletişimde bulunduğumuz insanın olası davranışlarımızı tahmin etmesine olanak sağlayan sinyal işlevi görür. İş yerine gittiğimizde bir kişinin mutlu, mutsuz, kaygılı veya kızgın olduğunu bedensel ifadelerinden tahmin etmeye çalıp= ve iletişim kurarken bu ön bilgiyi kullanırız. Duygular bizim için hayati önem taşır. Bu nedendir ki duyguları anlamayı ve onlara yön vermeyi öğrenmemiz gerekmektedir.”

Bolu Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada ise, “Psikolog Nilay Gedikli’nin konuşmacı olarak katılacağı Psikoloji Günlerinde, çocuklarda duygular üzerine gerçekleştireceğimiz konferansımıza tüm velilerimizi bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.