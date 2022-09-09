Bolu Doğancılar köyünde 1905 m² tarım arazisi mahkeme kararı ile satılacak (çoklu satış)

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu ili merkez Doğancı köyü 1.905,10 m2 135 ada 5parsel sayılı tarla niteliğinde taşınmaz. %2-4 eğime sahip killi-tınlı toprak yapısına sahip su tutma kapasitesi orta toprak yapısı derin olmayan orta-derin yapıda ,dikdörtgen şeklinde belediye mücavir alan içerisinde kaldığı ancak yola cephesinin bulunmadığı etrafında yapılaşmaların mevcut olmadığı tarımsal alanları korunacak alanlarda kaldığım2/TL 80,00*1.905,10 m2=152.408,00TL.değer tespit edilmiştir.