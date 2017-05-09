Haber: BMA

AİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Bolu-Düzce Ar-Ge Proje Pazarı 2017, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Etkinlikte projeler, proje sahiplerinin poster ve prototipler üzerinden yaptıkları sunumlar sonucunda değerlendirildi.

İzzet Baysal Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe AİBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu, il müdürleri, araştırmacılar, girişimciler, sanayiciler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan AİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İsmail Eker, son yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla önem verildiğini belirterek, “Üniversite-sanayi iş birliği içinde değerlendirdiğimiz bu organizasyona 110 başvuru yapılmıştır. Ön değerlendirme sonucu 84 başvuru kabul edilmiştir. Bu organizasyona yarışmacı olarak üniversitemizin yanı sıra Düzce, Marmara, Şırnak, Bayburt, Çanakkale 18 Mart, Kırıkkale, Galatasaray, Karabük, Sakarya, Bülent Ecevit ve Erciyes üniversiteleri ile İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Düzce Eğitim Serbestliği Müdürlüğü, Bolu ve Düzce’den 17 özel sektör firması ile 3 bireysel girişimci katkı sağlamıştır” diye konuştu.

Mollaibrahimoğlu, “Bu Tür İş Birliklerinin Artmasını Temenni Ediyorum.”

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Dr. Aslı Astarcı ise bir konuşma yaparak, “İki üniversite arasındaki iş birliklerinin giderek artmasını hedeflediğimiz bir yolda, AİBÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte teknoloji transfer merkezlerine verilen görevi yani üniversitelerimizde üretilen bilimsel bilginin sanayiye sunulması, aynı zamanda sanayicilerimizin ziyaretleri neticesinde soru cevaplarla zenginleştirecekleri bir iş birliği ortamı oluşturulması için böyle bir etkinliği düzenledi” dedi. Astarcı, değerlendirmede kadın proje sahipleri ile 30 yaş altındakilere pozitif ayrımcılık yapılacağını da sözlerine ekledi.

AİBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu ise, bu tür etkinliklerle akademisyenler, öğrenciler ve belirlenen alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların emeklerini, bilgi ve maharetlerini ortaya koyabileceği bir ortam sağlandığının altını çizerek, “Üniversitelerin temel amacı daha fazla proje üretilmesine imkân sağlamak, ülkemizin ekonomisine ve teknoloji üretim potansiyeline katkıda bulunmaktır. Proje temelli çalışma yapmanın üniversite, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak bir kültür haline gelmesi ülkemiz açısından ümit verici bir gelişmedir. Söz konusu proje pazarına katkı sağlayan başta Düzce Üniversitesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür ediyor, bu tür iş birliklerinin artmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu ile konuklar projelerin yer aldığı sergiyi gezerek bilgi aldılar.