Haber: Ceylan Beykoz

"Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" formu hakkında bilgi veren AK Parti İl Ekonomi İşler Başkanı Uğur Akbay; "23 Aralık 2017 tarihinde Bolu'muzda "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri" formuna ev sahipliği yapacağız. Forum sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki bölümde yapılacak. Sabahki oturum İl Başkanlığımızın binasında İlçe Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız ve Teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştirilecek. Sabah 09.30'da başlayacak bu formumuz 12.30'da sona erecek. Öğleden sonra ise; iş çevreleri ve sektör temsilcileriyle Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Bu form ise 13.30-16.30 arası gerçekleştirilecek. AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem Muğla Milletvekilimiz Sayın Ali Boğa'nın başkanlığında yapılacak forumda, Bolu ekonomisini ve beklentileri tüm yönleriyle masaya yatıracağız" dedi.