Bolu Emniyet Müdürlüğü, gençler için görevde

Haber: Süleyman Kurt

İlimizin huzur ve güvenini sağlamak amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü, Yunus ekiplerinin takviyesiyle birlikte şehrin cadde ve sokak aralarında bulunan kafelerde, hem şüpheli şahıslar üzerine hem de genelde kimlik kontrolleri gerçekleştirirken, diğer bir taraftan da yüksek sesle müzik yayını yapılıp yapılmadığını denetlediler.

Asayiş-1 “Huzur ve Güven” uygulamasında şüpheli duruma rastlanmazken, ilimize gelen çok sayıdaki üniversite öğrencilerine, herhangi bir olumsuzluk karşısında 112 Acil Servis hattını arayarak bilgilendirme yapılması isteyerek, Bolu’nun huzurlu bir şehir olduğunu ve hiçbir kimsenin bu huzuru kaçırmaması için polisin 24 saat görevde olduğunu dile getirdiler. Kafelerde oturan ve il dışından gelen öğrenciler, polisin yaptığı uygulamadan çok memnun olduklarını söylediler.