Bolu Emniyeti dolandırıcılık konusunda önlem alıyor

Haber: Nesrin Altuntaş
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, dolandırıcılık ve kadına karşı şiddet konusunda toplum bilincini yükseltmek adına çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında şube ekipleri, 2 mahalle muhtarlığı, 11 işyeri, 3 semt pazarı ve 4 kamu kurumuna bilgilendirici ziyaretlerde bulundu. Bolu Emniyet birimlerinin özellikle önem verdiği kadına şiddet ve dolandırıcılık konularında yaklaşık 1000 kişiye bilgi veren ekipler, dağıtılan çeşitli broşürlerle vatandaşları dolandırıcılık ve kadın şiddet konularından uyarıyor.