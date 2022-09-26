Bolu Emniyeti dolandırıcılık konusunda önlem alıyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, Bolu’daki dolandırıcılık vakalarını en aza indirmek üzere, muhtarlıklar, kamu kurumları, semt pazarları ve iş yerlerini dolaşarak vatandaşlara bilgi veriyor.