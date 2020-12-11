Bolu Emniyeti uyarıyor

Haber: N. Halid Altundal

Kişisel sosyal medya hesaplarını ele geçirerek “Hediye Çeki Kazandınız” gibi mesajlarla vatandaşları dolandıranlar son dönemde bir hayli artış gösterdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bir açıklama yaparak vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması için uyarılarda bulundu.

“KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN”

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Sosyal Medya hesaplarının sanal ortamda bir şekilde ele geçirilmesi sonrası hesabı ele geçiren kişinin arkadaşlarına ‘Hediye Çeki Kazandınız, Ödül Almak İçin Tıklayınız’ vb. gönderilen linkler üzerinden kredi kartı ya da banka hesap numaraları suç şebekeleri tarafından ele geçirilmekte veya vatandaşlarımızdan telefon numarasını isteyerek gelen mesaja evet cevabım vermesi gerektiği söylenerek vatandaşlarımızın mağdur edilerek dolandırılmakta olduğu yapılan müracaatlardan anlaşılmıştır. Bu sebeple sanal ortamda bu ve benzeri taleplere karşın vatandaşlarımızın duyarlı bulunmaları, tanıdığı kişiler gibi görünse de kredi kartı, hesap numarası gibi kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmamaları rica olunur.

Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.”