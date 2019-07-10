Bolu Emniyetinde atama rüzgarı



Haber: C. Kutay AYKAN

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde Baş komiser, komiser yardımcısı, komiser, başpolis ve polis memurlarının atamaları tamamlandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden biri komiser yardımcısı olmak üzere 45 polisin Türkiye genelinde il emniyet müdürlüklerine tayinleri çıktı.

Gidenlerin yanı sıra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine ise 1 komiser, 3 komiser yardımcısı, 58 polis memuru olmak üzere 62 polis görevlendirildi. Önümüzdeki günlerde üst düzey rütbeli müdürlerin de atamalarının yapılması bekleniyor. İl dışına görevlendirilen polislerin genellikle şark görevi yapmak üzere doğu illerine gönderildiği öğrenildi.