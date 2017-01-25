Haber: Kasım ŞAHİN
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam Bolu Merkez’de eş zamanlı büyük bir operasyon düzenlendi. Daha önceden gözaltına alınan ve serbest bırakılan Emniyet Müdürü E.G., Byloock kullandığı gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alındı. Yapılan operasyonda aralarında komiser, üst düzey yöneticisi ve öğretmenden oluşan 30 zanlının ifade alma işlemleri sürüyor.
Gözaltına alınan E.G’den başka emniyet müdürü rütbesinde bulunan müdürlerinde gözaltına alındığı operasyonda 4 komiser, 4 polis memuru, 5 üst düzey yönetici ile 7’de öğretmen olduğu öğrenildi.
Yorumlar
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DUAYEN KASIM 3 saat önce yorumlandı
"gözaltına alınanlar arasında e.g. isimli emniyet müdürü ve birkaç tanede daha emniyet müdürü daha bulunuyor." haberinizin girişine bayıldım. hele son cümleye daha çok bayıldım. tebrikler duayen gazeteci kasım şahin