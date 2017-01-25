Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün akşam Bolu Merkez’de eş zamanlı büyük bir operasyon düzenlendi. Daha önceden gözaltına alınan ve serbest bırakılan Emniyet Müdürü E.G., Byloock kullandığı gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alındı. Yapılan operasyonda aralarında komiser, üst düzey yöneticisi ve öğretmenden oluşan 30 zanlının ifade alma işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınan E.G’den başka emniyet müdürü rütbesinde bulunan müdürlerinde gözaltına alındığı operasyonda 4 komiser, 4 polis memuru, 5 üst düzey yönetici ile 7’de öğretmen olduğu öğrenildi.