Bolu Emniyetinde “ŞARK” depremi bekleniyor

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Yıllardır Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde üst rütbeli olarak görev yapan bazı önemli isimlerin Ağustos ayında Şark görevine atanacakları öğrenildi. 2 emniyet müdür yardımcısının daha önceden şark görevlerinin çıkmasına karşın, çocuklarının eğitim ve öğretim durumları nedeniyle şark görevlerini erteledikleri ne var ki Ağustos ayında bu görev sürelerinin dolması nedeniyle tayinlerinin çıkması an meselesi.

Doğu illerine tayinleri çıkması beklenen emniyet müdür yardımcılarının aynı zamanda terfileri de bekleniyor. 2’inci sınıf emniyet müdür yardımcısı olan ve halen daha İl Emniyet Müdürlüğünde Emniyet Müdür Yardımcısı olan 4 üst rütbelinin birincisi sınıf Emniyet Müdürü olarak terfi alması beklenirken, bu müdürler terfi alarak şarka gidecekler.

Şimdi gözler İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan terfi yükselme ve şark tayinlerinin açıklamasına çevrildi. Şarka gidecek olan üst düzey müdürlerin en az 3 yıl doğu illerinde emniyet müdürü olarak görev yapacakları öğrenildi. Ayrıca, şakta görev yapan emniyet müdür yardımcılarından bazılarının da Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek.