Haber: Kasım ŞAHİN

Genelgenin yayınlanmasına, Çanakkale’de bir polisin sakal ve sarığıyla resmi polis aracını kullanırken görülmesinin ardından karar verildiği öğrenildi.

Genelgede polislere getirilen kurallar şunlar:

* Teçhizat ve işaretler dışında üniforma ile birlikte her türlü kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve abartılı yüzük takılmayacaktır.

* Her türlü sakal ve bıyık bırakılmayacaktır. Saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta, favoriler kulak deliği hizasında ve yere paralel olacaktır. Saç bakımına özen gösterilecek, taranmamış, toplanmamış, kirli veya abartılı saçla görev ifa edilmeyecek ve tırnak uzatılmayacaktır.

* Kadın personelde uzun saç bırakanlar saçlarını toplayacak, kısa saç bırakanlarınsa saç uzunluğu omuz hizasını geçmeyecektir.

* Kadınlar, şapka, kep veya örgüleri altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, üniforma içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri kıyafetler giyinmeyecektir.

* Her türlü sakal ve bıyık ile uzun saç bırakılmayacaktır. Ancak görevin özelliğine göre belirli konularda görev yapan personele en üst birim amiri tarafından saç, sakal, bıyık için aşırıya kaçmayacak şekilde yazılı izin verilecektir.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan resmi ve sivil polisler şimdiden genelge doğrultusunda berberlerde sıraya girmeye başladılar. Masa başında görev yapan polislerin ise kesinlikle saç, sakal ve bıyık bırakmasına kesinlikle izin verilmeyeceği öğrenildi.