Bolu emniyetinde yılbaşı mesaisi

Haber: Kasım ŞAHİN

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu halkının can ve mal güvenliği, huzuru için gece gündüz, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden 24 saat boyunca canla başla görev yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı polisleri yılbaşı akşamından yeni yılın sabahına kadar bu görevlerini yine canla başla sürdürmek için görev başında olacaklar.

Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu halkının ve il dışından yılbaşı eğlencesi için Bolu’ya gelecek olan vatandaşların yeni yılını kutlayarak şunları söyledi; “Teşkilat olarak halkımızın huzuru, can mal kaybı olmaması adına yeni yılın sabahına kadar her zaman olduğu gibi görevimizi sürdüreceğiz. Eğlence mekanları, umuma açık yerler hep denetimimiz altında olacaktır. Halkımızın huzurlu ve mutlu bir şekilde yeni yıla girmesi için tedbirlerimizi üst seviyede tutacağız. Özellikle gençlerimizden ricam, taşkınlığa mahal vererek halkımızın huzurunu kaçırmamalarını istiyorum. Sadece asayiş yönünden değil, trafik yönünden de tedbirlerimiz üst seviyede olacak ve geceden sabaha kadar sürücüler üzerine alkol denetimlerimiz sürecektir. Huzurlu bir şekilde yeni yıla girerken, polis ile vatandaşın el ele vermesini istiyorum. Tekrardan tüm Bolu halkının yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.