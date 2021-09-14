Bolu Emniyeti’nden “Şahin 1” operasyonu

Haber: Kasım Şahin

Son günlerde Afganistan’da yaşanan Taliban operasyonlarının ardından bu ülkede yaşayan bir çok insanın kaçak yolalrdan Türkiye’ye giriş yaprıklaeı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından hiçbir izinleri olmayan özellikle Afganlı vatandaşlar Bolu ve çevre illere gelmesi konusu üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde “Şahin1” operasyonu adı altında özellikle İzzet Baysal Caddesi, Kardelen Meydanı ve Demokrasi meydanında uygulama gerçekleştirdi.

Bu uygulama Trafik şubeden TEM şubeye kadar tüm personel görev yaptı. Asayiş şubesinin sorumluluğu altında gerçekleştirilen “Şahin 1” operasyonuna tüm il emniyet müdürlüğü personeli kadın-erkek ayırtmaksızın görev yaptı.

Başka illerde oturma izni olmasına karşın izinsiz olarak Bolu’ya gelen mülteciler konusunda bir saat süren uygulama gerçekleştirildi. Yetkililer bu uygulamaların devam edeceğini açıkladılar.