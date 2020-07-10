Bolu emniyetine iki müdür atandı

Haber: Volkan Yılmaz

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 18 il emniyet müdür yardımcısı, 13 şube müdürü, 9 ilçe emniyet müdürü başka illere tayin edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen emniyet müdürlerinin atama listesi yayınlandı. Emniyet son dakika atamalarına göre, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eğitim Şube’den sorumlu Mustafa Güntekin ile İkmal Şube Müdürü Halil Sönmez Bolu Emniyet Müdürlüğüne atandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır başarılı bir şekilde görev yapan Güntekin ile Sönmez’in önümüzdeki günlerde Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapacakları ve hangi kısımdan sorumlu olacakları da göreve başladıklarında belirleneceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2020, 12:44