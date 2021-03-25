BOLU EN İYİSİNE LAYIK

Haber: C. Kutay Aykan

Günlük hayatta en çok tüketilen sıvıların başında su geldiği için her tüketici ürün seçiminde birçok detaya dikkat eder. Özellikle içmek için tercih edilen suyun kalitesi ve tadı ayrı bir önem taşır. Genç girişimci Cihat Çakır bu önemin farkına vararak “ Bolu En İyisine Layık “ sloganı ile yola çıkarak Bahçesaray Suyunu halkımızın damak tadı ile buluşturdu.

Genç girişimci Çakır; “günlük yaşantımızda en az iki litre su içmeliyiz. İçtiğimiz suyunda kalitesinden şüphe etmeden gönül rahatlığı ile tüketebilmeliyiz. Halkımın beğenisine sunduğumuz kaynak suyumuz, yumuşak su grubunda olup 1100 m rakımlı kayın ormanında bulunmaktadır. Hiçbir çevresel kirliliğin etkisi altında değildir. Kışın 2 m kalınlığında kar örtüsü ile kaplıdır. Diğer aylarda da devamlı olarak yağmur yağışlarını alan bir bölgedir. Bahçesaray Su, en doğal haliyle bir telefonla kaynağından mutfağınıza gelir. Hızlı ve güvenli servis ağımızla sizlere bir telefon kadar yakınız” ifadelerini kullandı.

Bahçesaray Su Siparişlerinizi 0 374 333 0 888 numaralı telefonu arayarak verebilir veya Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı 11/A Bolu adresinden kaliteli güvenli suya en ucuz en hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.