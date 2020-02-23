Bolu en mutlu 14. İl

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmaya göre Türkiye’nin en mutlu şehirleri belli oldu. Yaptığı araştırma ile Türkiye'deki mutluluk düzeyi en yüksek olan illeri belirleyen TÜİK, elde ettiği verilerle bir sıralama ortaya çıkardı. Sıralamaya göre ilk 20 il arasında Bolu’da yer alırken, 70.15 ile 14’üncü sıradan listeye girdi.

İşte Türkiye'nin en mutlu şehirleri:

1- Sinop-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 77,66

2- Afyonkarahisar-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 76,43

3- Bayburt-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,91

4- Kırıkkale-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,48

5- Kütahya-Şehrin mutluluk düzeyi: yüzde 73,76

6- Çankırı-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 73,5

7- Düzce-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 72,77

8- Uşak-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 72,34

9- Siirt-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 71,65

10- Şırnak-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 71,36

11- Balıkesir-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,73

12- Hakkari-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,58

13- Isparta-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,35

14- BOLU-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,15

15- Sakarya-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 69,64

16- Kahramanmaraş-Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 68,19

17- Aksaray-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 67,84

18- Kırşehir-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 67,2

19- Amasya-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 66,02

20- Erzurum-Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 65,68