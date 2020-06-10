Bolu en mutlu 14’üncü şehir

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son yayınladığı verilere göre Türkiye'de mutluluk düzeyi en yüksek olan iller açıklandı. Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan ilimiz ise mutluluk konusunda ilk 10 sırada kendine yer bulamadı. Listede 14’üncü sırada yer alan ilimizde mutluluk düzeyi: Yüzde 70,15

İŞTE O SIRALAMA

1- SİNOP

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en sakin şehri seçildi Sinop. Yunan filozof Diyojen Sinop'ta doğmuş, insanlara ellerinde olanlarla mutlu olmayı, sahip olmadıkları şeyler için de kafa yormamayı söylemiş. Sinop da bu çağrıya uymuş. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 77,66 Kaynak: Türkiye’nin En Mutlu Şehirleri Açıklandı

2- AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar, Türk milletinin bağımsızlık savaşının en önemli adımı olan Büyük Taarruz'un, 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, çeşitli medeniyetlerin buluştuğu, doğal güzellikleriyle görülmesi gereken şehirlerimizden. Afyonkarahisar, 17 ilçesiyle Ege Bölgesi sınırları içinde yer alan, arkeolojik kalıntılarıyla, milyonlarca yılda oluşmuş mağaralarıyla, termal zenginlik ve tabiat güzellikleriyle, turizm potansiyeli oldukça fazla olan bir şehir. Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 76,43

3- BAYBURT

Yüzünün bir yanı Erzurum, bir yanı Gümüşhane... Bir yanı toprak sarısı, sarı sıcak... Bir yanı Karadeniz yeşili, serin mi serin... Kalbi alabildiğine Çoruh! Bir kent düşünün ki kalbinden gürül gürül hayat aksın, bereket aksın... Elinizi uzatıp da dokunacak kadar yakın ve bir o kadar da uzak olsun... Butik, küçük bir kent Bayburt... Listede üçüncü sırada yer alıyor. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,91

4- KIRIKKALE

Listenin en şaşırtan şehirlerinden biri de Kırıkkale... Listede dördüncü sırada yer alıyor. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 75,48

5- KÜTAHYA

Gezginlerin yeni yeni keşfetmeye başladığı bir yer Kütahya. Kütahya’ya varınca ilk iş Anadolu’nun klasik ahşap mimari özelliklerini taşıyan Kütahya evlerini görmek için Germiyan Sokağı’na gitmek. Dönenler Mevlevihanesi, Çinili Camii, Kütahya Çini Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve şehre tepeden bakmak için Kütahya Kalesi gezebileceğiniz diğer yerler arasında. Sıcakkanlı ve mutlu insanların yaşadığı şehir sizi bekliyor. kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 73,76

6- ÇANKIRI

Çankırı listede altıncı sırada yer alıyor. Mutluluk düzeyi: Yüzde 73,5

7- DÜZCE

Çok küçük bir şehir olarak bilinen Düzce, her yıl doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği ve şehrin gürültüsünden uzaklaşarak huzurlu zamanlar geçirdiği hafta sonu rotalarından... Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 72,77

8- UŞAK

Çankırı da sıralamadaki yeriyle şaşırtan şehirlerimizden Mutluluk düzeyi: Yüzde 72,34

9- SİİRT

Siirt, hem 12 bin 500 yıllık bir tarihe hem de Türkiye’nin en dik ve sarp vadilerinden Botan Vadisi’ne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar sınırları içindeki güzellikleri ‘mütevazi’ biçimde sergiliyordu. Ancak, Botan Vadisi’nin geçen yıl ‘Milli Park’ edilmesi bu durumu değiştirebilir. Şehir turist rekoru kırmayı hedefliyor. Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 71,65

10- ŞIRNAK

Listenin 10'uncu sırasında Şırnak yer alıyor. Mutluluk düzeyi: Yüzde 71,36

11- BALIKESİR

Türkiye birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Dağlar, milli parklar, göller gibi doğal güzelliklerinin yanında Kapadokya gibi birçok doğa harikasına da sahibiz. Balıkesir ise yeşil alanları, parkları ve dağları ile doğal güzellikleri görmek isteyenlerin uğrak bir yeri. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,73

12- HAKKARİ

Listenin 12'ncis sırasında Hakkari yer alıyor. Mutluluk düzeyi: Yüzde 70,58

13- ISPARTA

Son yıllarda özellikle Lavanta Kokulu Köy ile gezginlerin favorisi haline gelen Isparta, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile de insanı büyülüyor. Eğirdir Gölü, Kovada Gölü Milli Parkı ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Yazılı Kanyon şu sıralar doğayla baş başa kalmak; yeni keşif rotalarına koyulmak isteyenler için birebir… Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,35

14- BOLU

Türkiye'nin en çok turist çeken şehirlerinden biri olan Bolu mutluluk konusunda ilk 10 sırada kendine yer bulamadı. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 70,15

15- SAKARYA

Özellikle Sakarya son birkaç yılda gelişen ulaşım yollarıyla ziyaretçilerin uğrak yeri konumunda… Hafta sonu gelenler Sapanca, Taraklı gibi yerlere giderek doğaya atıyor kendini… Sakarya doğal bitki örtüsü yönünden oldukça zengin ve dağları gür ormanlarla kaplı. Gürgen, kayın kestane, kavak, çınar, meşe gibi ağaçlarla yemyeşil bir cennet…Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 69,64

16- KAHRAMANMARAŞ

Akdeniz Bölgesi’nin doğu sınırında bulunan Kahramanmaraş, antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehrimiz. Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 68,19

17- AKSARAY

Aksaray listede 17'nci sırada yer alıyor. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 67,84

18- KIRŞEHİR

Kentin mutluluk düzeyi: Yüzde 67,2

19- AMASYA

Anadolu’nun en eski kentlerinden biri Amasya... Amasra Kalesi’nden tutun Kral Kaya Mezarları’na kadar her yeri eşsiz güzelliğe sahip. Burada stres ve yorgunluk diye bir şey yok. Şehrin mutluluk düzeyi: Yüzde 66,02

20- ERZURUM

Birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Erzurum'da, sabahları pencerenizi Palandöken’e karşı açmak güne mutlu uyanmanızı ve enerjik hissetmenizi sağlayacak. Sadece Palandöken değil bir yanda Çoruh Nehrini seyre dalarken diğer taraftan Tortum Şelalesinden gelen eşsiz su sesleriyle Türkiye'nin en güzel yerlerinden burası... Şehrin Mutluluk düzeyi: Yüzde 65,68