Bolu en soğuk 3. İl oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar beraberinde geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı verilere göre Bolu’nun Gerede ilçesi Samat Yaylasında sıfırın altında -25 dereceyle Türkiye’nin en soğuk üçüncü bölgesi oldu.Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağlar’da ise hava sıcaklığı sıfırın altında 23,7 derece olarak ölçüldü. Öte yandan soğuk hava merkezde de etkisini gösterdi. Etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkilerken merkezde hava sıcaklığı -10,6 derece olarak kayıtlara geçti.

Bolu Belediyesi Su Birimleri ekipleri, kent merkezinde çeşitli alanlarda donmuş vaziyette bulunan çeşmeleri, pürmüz ile çözmeye çalışsa da donan çeşmelere fayda etmedi.