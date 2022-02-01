Bolu en soğuk il oldu



Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1788 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 20,6 derece olarak kaydedilirken, Hakkari'nin Yüsekova ilçesi sıfırın altında 20,2 ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 19,7 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

Dün gece Bolu, soğuk iller arasında birinci sırada yer alırken, Bolu’da cadde üzerlerinde bulunan kökez çeşmeleri ile bir çok ev ve işyerinin su saatleri ve boruları da dondu. Caddeler ile ara sokaklarda aşırı derecede buzlanma meydana geldi. Ayrıca, Bolu dün gece sıfırın altında 20.6’ya kadar düşmesiyle birlikte Abant, Gölcük, Yedigöller, Sünnet ve Amcabey göllerinde dondu.