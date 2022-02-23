Bolu en yaşanabilir şehirlerin arasında

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Cumhuriyeti nüfusu son TÜİK verileriyle birlikte 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Türkiye, stratejik bir bölgede hakimiyetini sürdürüyor. 81 ile bağlı 922 ilçesi bulunan Türkiye'nin yaşamak ve çalışmak için en uygun şehirleri sıralandı. Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri 94 başlıktaki veri setine göre sıralandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor. "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" listesi açıklandı.

Forbes tarafından yapılan araştırmada doğasıyla, havsıyla ve suyuyla ünlenen Bolu 49,77 genel endeks puanı ile 23’üncü sırada yer aldı. Birinci sırada İstanbul, ikinci sırada Ankara ve üçüncü sırada ise İzmir bulunuyor.