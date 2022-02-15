Bolu en zeki 28.il



Haber: C. Kutay Aykan

Zeka Testi Merkezi isimli internet sitesinin, kullanıcılara yaşadığı şehirleri sorarak yaptığı zeka testinin sonuçları belli oldu. IQ ortalaması en yüksek şehirler belirlendi. Zeka Testi Merkezi, internetteki adresinde uyguladığı IQ testinde kullanıcıların beyanına göre bulunduğu kent ve cinsiyetlerini sorarak bir puana ulaşıyor. İnternette 30 dakikalık süre içinde verilen cevaplara göre alınan puanlarla, katılımcıların illere göre de sıralaması belirleniyor. Zeka Testi Merkezi’nin internet üzerinden yaptığı zeka testinde ilimiz Bolu’dan4 bin 389 kişi katıldı ve 81 il içinden Bolu 28. Oldu.

IQ PUANLARINA GÖRE ŞEHİRLER SIRALAMASI

1. Eskişehir 105.20 (puan) 13656 (katılan kişi sayısı)

2. Ankara 104.91 (puan) 93924 (katılan kişi sayısı)

3. İzmir 104.51 (puan) 67353 (katılan kişi sayısı)

4. Muğla 104.12 (puan) 11133 (katılan kişi sayısı)

5. Çanakkale 104.02 (puan) 8190 (katılan kişi sayısı)

6. İstanbul 104.02 (puan) 289479 (katılan kişi sayısı)

7. Kocaeli 103.85 (puan) 26235 (katılan kişi sayısı)

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24. Kütahya 101.65 (puan) 6756 (katılan kişi sayısı)

25. Kayseri 101.42 (puan) 20211 (katılan kişi sayısı)

26. Edirne 101.28 (puan) 6972 (katılan kişi sayısı)

27. Tunceli 101.17 (puan) 1818 (katılan kişi sayısı)

28. Bolu 100.99 (puan) 4389 (katılan kişi sayısı)

29. Çorum 100.95 (puan) 6453 (katılan kişi sayısı)

30. Samsun 100.87 (puan) 19080 (katılan kişi sayısı)

31. Karabük 100.85 (puan) 5292 (katılan kişi sayısı)