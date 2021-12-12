Bolu en zengin 15 ilden biri

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin en zengin 15 kentini açıkladı. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verilere göre kişi başına düşen milli gelirin en düşük ve en yüksek olduğu şehirler belli oldu.

GSYH verilerine göre en zengin 15 şehir:

15- Artvin - 50.833 TL

14- Çanakkale - 53.690 TL

13- BOLU – 54.156 TL

12- Yalova - 55.029 TL

11- Eskişehir - 55.609 TL

10- Muğla - 56.453 TL

9- Kırklareli - 57.034 TL

8- Bilecik - 57.069 TL

7- Bursa - 58.957 TL

6- İzmir - 60.554 TL

5- Antalya - 60.632 TL

4- Tekirdağ - 70.788 TL

3- Ankara - 71.027 TL

2- Kocaeli - 81.228 TL

1- İstanbul - 86.798 TL