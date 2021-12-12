Bolu en zengin 15 ilden biri

Haber: Ceylan Beykoz
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye’nin en zengin 15 kentini açıkladı. Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verilere göre kişi başına düşen milli gelirin en düşük ve en yüksek olduğu şehirler belli oldu.
GSYH verilerine göre en zengin 15 şehir:
15- Artvin - 50.833 TL
14- Çanakkale - 53.690 TL
13- BOLU – 54.156 TL
12- Yalova - 55.029 TL
11- Eskişehir - 55.609 TL
10- Muğla - 56.453 TL
9- Kırklareli - 57.034 TL
8- Bilecik - 57.069 TL
7- Bursa - 58.957 TL
6- İzmir - 60.554 TL
5- Antalya - 60.632 TL
4- Tekirdağ - 70.788 TL
3- Ankara - 71.027 TL
2- Kocaeli - 81.228 TL
1- İstanbul - 86.798 TL