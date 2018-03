HABER BÜLTENİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY'nin Mudurnu yapılanmasına yönelik 1'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Çelik, tutuksuz sanıklar M.Ö ve Ü.N.Ç. ile avukatlar ve yakınları katıldı. Tanık M.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık Ü.N.Ç aleyhinde beyanda bulundu.

Daha önce cumhuriyet savcılığına verdiği ifadeyi tekrarladığını belirten M.K, "Ü.N.Ç'yi örgüte ait Muradiye yurdunda sohbet hocası olarak gördüğümü ifade ettim. Ancak sanığın örgüt içindeki diğer görev ya da pozisyonları hakkında bilgim yoktur. Bu tarihler 2012-2013 yıllarıdır. Sanığın Mudurnu ilçesindeki faaliyetleri hakkında bilgim yoktur." dedi. Tanık D.T. de SEGBİS ile katıldığı duruşmada Ahmet Çelik, hakkında beyanda bulundu. Sanığı emniyette kendisine gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiğini dile getiren D.T, Çelik'i Bolu'da bulunan Şems ya da Erdem yurdundaki sohbet toplantılarında gördüğünü belirtti. Cumhuriyet savcısı tanık beyanlarına bir diyeceğinin olmadığını ifade ederek, tutuklu sanık Ahmet Çelik'in bu halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmada tanık olarak dinlenilmesi gereken eski Bolu Müftüsü İzani Turan'ın bir sonraki celse zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

“KİTAPLARIN DIŞARIDAN GELEN ŞAHISLAR TARAFINDAN GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Mahkemede, daha sonra tutuksuz sanıklar A.T. ile Ş.Ç'nin yargılandığı davanın duruşması yapıldı. Duruşmadaki savunmasında darbe teşebbüsünü yapanları lanetlediğini ifade eden A.T, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Gerede'de ham deri ticareti ile uğraşıyorum. Bir ara benimle ciddi miktarda ticaret yapan bir fabrikanın müdürü Gerede'de deri esnafını koruyacak bir dernek kurduklarından bahsetti. Bu tarz işlerle uğraşacak vaktim olmadığını söylememe rağmen, beni derneğe üye yapmak istedi. Ben müşteri kaybetmemek için bu derneğe üye olmak zorunda kaldım." dedi. İsmi geçen derneğin hiçbir faaliyetine katılmadığını savunan A.T, derneğin de 2014 yılında kapatıldığını ifade etti. Evinde ele geçirilen Fetullah Gülen kitapları ile 1 dolarlar hakkında da savunma yapan A.T, "Benim eşim uzun süredir yatalak hastadır. Evde bulunduğu için arkadaşları kendisini ziyaret eder. Evde Kuran okunur. Kitapların dışarıdan gelen şahıslar tarafından getirildiğini düşünüyorum. Bu kitaplarla hiçbir alakam yoktur. İşim gereği sık sık yurtdışında çıkarım. Bunun içim yanımda nakit döviz bulundururum. Yapılan aramada çok farklı dövizler olmasına rağmen sadece 1 dolarların alınması hakkımdaki suçlamaya delil yapışmıştır." diye konuştu. Tutuksuz sanık Ş.Ç. de hakkındaki suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 17 Mayıs'a erteledi.

7,5 İLE 15 YIL ARASINDA HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Bir başka duruşmada ise tutuksuz sanık A.A'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan A.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Tanık olarak dinlenilen V.A, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Öğrencilik yıllarımda sanık ile birlikte örgüte ait evlerde kalmıştık. Sanık da benim okul arkadaşımdır. Tüm öğrenciliği boyunca bu evlerde kaldığını biliyorum. Okuldan sonra örgüte ait bir kolejde bir dönem öğretmenlik yaptığını biliyorum. En son 2015 yılı ekim ayı gibi kendisiyle telefon görüşmem oldu. O dönemde de bir kolejde çalışıyordu." diye konuştu. Tanığın dinlenilmesinin ardından esas hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7,5 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi. Mahkemedeki bir başka duruşmada ise "sohbetlere katıldıkları ve ByLock kullandıkları" iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Z.E., S.B.A., H.Y. ve F.Y. katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, sanıklar savunmalarını yaptı. Haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirten sanıklar, suçsuz olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.