banner133

banner130

banner101

14 Mart 2018 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu Eski Müftüsüne zorla getirme kararı

    Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında açılan 4 ayrı davada, 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    14 Mart 2018 Çarşamba 10:07
    Bu haber 59 kez okundu
    Bolu Eski Müftüsüne zorla getirme kararı

    HABER BÜLTENİ

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY'nin Mudurnu yapılanmasına yönelik 1'i tutuklu 20 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, tutuklu sanık Ahmet Çelik, tutuksuz sanıklar M.Ö ve Ü.N.Ç. ile avukatlar ve yakınları katıldı. Tanık M.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada, tutuksuz sanık Ü.N.Ç aleyhinde beyanda bulundu.

    Daha önce cumhuriyet savcılığına verdiği ifadeyi tekrarladığını belirten M.K, "Ü.N.Ç'yi örgüte ait Muradiye yurdunda sohbet hocası olarak gördüğümü ifade ettim. Ancak sanığın örgüt içindeki diğer görev ya da pozisyonları hakkında bilgim yoktur. Bu tarihler 2012-2013 yıllarıdır. Sanığın Mudurnu ilçesindeki faaliyetleri hakkında bilgim yoktur." dedi.  Tanık D.T. de SEGBİS ile katıldığı duruşmada Ahmet Çelik, hakkında beyanda bulundu.  Sanığı emniyette kendisine gösterilen fotoğraflardan teşhis ettiğini dile getiren D.T, Çelik'i Bolu'da bulunan Şems ya da Erdem yurdundaki sohbet toplantılarında gördüğünü belirtti.  Cumhuriyet savcısı tanık beyanlarına bir diyeceğinin olmadığını ifade ederek, tutuklu sanık Ahmet Çelik'in bu halinin devamına karar verilmesini talep etti.  Mahkeme heyeti, duruşmada tanık olarak dinlenilmesi gereken eski Bolu Müftüsü İzani Turan'ın bir sonraki celse zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

    “KİTAPLARIN DIŞARIDAN GELEN ŞAHISLAR TARAFINDAN GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

    Mahkemede, daha sonra tutuksuz sanıklar A.T. ile Ş.Ç'nin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.  Duruşmadaki savunmasında darbe teşebbüsünü yapanları lanetlediğini ifade eden A.T, suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Gerede'de ham deri ticareti ile uğraşıyorum. Bir ara benimle ciddi miktarda ticaret yapan bir fabrikanın müdürü Gerede'de deri esnafını koruyacak bir dernek kurduklarından bahsetti. Bu tarz işlerle uğraşacak vaktim olmadığını söylememe rağmen, beni derneğe üye yapmak istedi. Ben müşteri kaybetmemek için bu derneğe üye olmak zorunda kaldım." dedi.  İsmi geçen derneğin hiçbir faaliyetine katılmadığını savunan A.T, derneğin de 2014 yılında kapatıldığını ifade etti.  Evinde ele geçirilen Fetullah Gülen kitapları ile 1 dolarlar hakkında da savunma yapan A.T, "Benim eşim uzun süredir yatalak hastadır. Evde bulunduğu için arkadaşları kendisini ziyaret eder. Evde Kuran okunur. Kitapların dışarıdan gelen şahıslar tarafından getirildiğini düşünüyorum. Bu kitaplarla hiçbir alakam yoktur. İşim gereği sık sık yurtdışında çıkarım. Bunun içim yanımda nakit döviz bulundururum. Yapılan aramada çok farklı dövizler olmasına rağmen sadece 1 dolarların alınması hakkımdaki suçlamaya delil yapışmıştır." diye konuştu.  Tutuksuz sanık Ş.Ç. de hakkındaki suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu savundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 17 Mayıs'a erteledi.

    7,5 İLE 15 YIL ARASINDA HAPİSLE CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

    Bir başka duruşmada ise tutuksuz sanık A.A'nın yargılanmasına devam edildi.  Duruşmada savunma yapan A.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.  Tanık olarak dinlenilen V.A, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, "Öğrencilik yıllarımda sanık ile birlikte örgüte ait evlerde kalmıştık. Sanık da benim okul arkadaşımdır. Tüm öğrenciliği boyunca bu evlerde kaldığını biliyorum. Okuldan sonra örgüte ait bir kolejde bir dönem öğretmenlik yaptığını biliyorum. En son 2015 yılı ekim ayı gibi kendisiyle telefon görüşmem oldu. O dönemde de bir kolejde çalışıyordu." diye konuştu.  Tanığın dinlenilmesinin ardından esas hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7,5 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını talep etti.  Mahkeme heyeti, sanık avukatına esasa ilişkin savunmasını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı 29 Mart'a erteledi.  Mahkemedeki bir başka duruşmada ise "sohbetlere katıldıkları ve ByLock kullandıkları" iddiasıyla haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar, Z.E., S.B.A., H.Y. ve F.Y. katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından, sanıklar savunmalarını yaptı. Haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirten sanıklar, suçsuz olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 24 Mayıs'a erteledi.

     

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR PARÇADAN BÜTÜNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yıllar Sonra
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR SINIR
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ADALET
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ Sözde “İlahiyatçılara Tüm“ÜNİVERSİTE” lerimizden de Okkalı “Cevaplar” Bekliiyoruz…
  • Gürkan Dura Gürkan Dura TAKTİK SAVAŞLARI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmayınca olmuyor! (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İTTİFAK YASASI GERÇEKLEŞİRSE BOLU’DA GENEL SEÇİM SONUÇLARI NE OLUR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • İlhami Candemir İlhami Candemir ŞİMDİ NE OLACAK
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben Müzesi “
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu HANIMLAR, HAYATINIZDA NE DEĞİŞTİ ?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel KADINLARA ÖZEL
  • Suat Tosun Suat Tosun MİTOLOJİDE KADINA ŞİDDET- TACİZ VE AMETİST TAŞI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY İzzet Baysal’ın Kabri Başında Sevgi Hâlesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu NUSH İLE USLANMAYAN
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124