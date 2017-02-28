Haber: Aysun Beykoz
Ligin 23.Haftasında naklen yayınlanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:
3 Mart Cuma
18.30: Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (TRT Spor)
4 Mart Cumartesi
13.00: Boluspor-Eskişehirspor (TRT Spor)
16.00: Elazığspor-Göztepe A.Ş. (TRT Avaz)
18.30: G.Antep B.Ş.B.-Mersin İdmanyurdu (TRT Spor)
5 Mart Pazar
13.00: Ümraniyespor-Giresunspor (TRT Avaz)
13.00: Denizlispor-Samsunspor (TRT Spor)
16.00: Balıkesirspor-E.Y.Malatyaspor (TRT Avaz)
18.30: Manisaspor-Bandırmaspor (TRT Spor)
6 Mart Pazartesi
18.30: Altınordu A.Ş.-Sivasspor (TRT Spor)
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