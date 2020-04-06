Bolu evde kaldı

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre göre şu ana kadar ülkemizde 425 vatandaşımız hayatını kaybederken, virüsün en çok görüldüğü illerinde başında İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Sakarya’nın geldiği de açıklanmıştı. Sağlık Bakanı Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evde kal uyarıları çerçevesinde hafta sonu Bolulu vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkmayarak, ortaya da böyle fotoğraflar çıktı.

Şehrimizin en hareketli yerlerinden olan İzzet Baysal Caddesin de polisler, bekçiler ve Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görev yapan temizlik işçileri vardı. 20 yaş altı, 65 ve üstü yaşlıların da zaman zaman sokağa çıkarak, yasağı delmeye çalışmalarına emniyet güçleri ile zabıtalar müdahalede bulundular.

Cadde üzerinde ring halinde görev yapan bekçilerde sokacağa çıkan bazı vatandaşlara yönelik kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından, evlerine gönderildiler. Bu gün Bolu’nun pazarı olması nedeniyle bu fotoğrafın yerine nasıl bir fotoğrafın ortaya çıkacağı da merak konusu oldu. Şehrimizin çeşitli yerlerinde öğle saatlerinde çekilen bu fotoğraflar adeta sokacağı çıkma yasağının olduğu günleri hatırlattı.