Haber: Semih Baykal

Konuyla ilgili Bolu Federasyonu şu açıklamayı yaptı; “ Bolumuzun kalkınması için ilçe,belde ve köylerine kadar çok sayıda hayır yaptıran, başta üniversitemiz olmak üzere kalıcı eserleriyle ismi yaşatılan İzzet Baysal’ın aramızdan ayrılışının 18. yılında kendisini minnet ve saygıyla anıyoruz. Aşçılar diyarı olarak bilinen ve 33 yıldır da festivaliyle dünya rekorlarına ev sahipliği yapan Mengen ilçemize, 2012 yılında Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü kazandırılmıştır. Ancak son günlerde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün Mengen ilçemizi olumsuz etkileyen girişimi, mazisinden ve nesilden nesile aktardığı mesleki birikimini, dünyaca ünlü şan ve şöhretini, gelecek kuşaklara akademik olarak da taşınmasını isteyen binlerce Mengen sevdalısı vatandaşımızı üzmüştür. Sadece Mengen ilçemiz değil, Federasyonumuza bağlı tüm ilçelerimizde de endişeye neden olmuştur”

“DOĞRU OLMAYACAĞI İNANCINDAYIZ”

Açıklamasının devamında federasyon; “Unutulmamalıdır ki, hayırsever rahmetli İzzet Baysal'ın iyi niyet ve samimiyetle, aşçılık mesleğine ve bölge halkına hizmet, bölgesel gelişmişliğe katkı amacıyla kurduğu bu üniversitenin, fiziki ve sosyal donatı eksiklerinin giderilmesi yerel yönetimlerin de sorumluluğundadır. Üniversitemizin akademik gelişimi bölgesel kalkınma ile anlam kazanacak, uluslararası alanda rekabetçiliği güçlenecektir. Tarihi geçmişi Osmanlı saray mutfağına dayanan, geçmişten geleceğe taşınan aşçılık kültürüyle Mengen’imizi, Bolumuzu tüm dünyada duyurmak hem sivil toplum kuruluşlarının hem yerel yönetimlerimizin hem de üniversitemizin görevi olduğu inancındayız. Aşçılık ve gastronomi alanındaki programların ilimizde daha da yaygınlaşması Bolumuzu bu alanda daha da geliştirecektir. Ancak aşçılıkla özdeşleşen Mengen ilçemizde mevcut programlarda geri adım atılmasının doğru olmayacağı inancındayız. Bu itibarla Bolumuzun topyekün gelişiminde üniversitemizin önemli bir sorumluluğu olduğu ve Mengen ilçemizde öğrenci alan tüm programların devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Üniversitemizin de bu süreçte Bolumuzu daha da ileriye taşımak vizyonuyla tüm paydaşlarının görüşlerini dikkate alacağı inancındayız” dedi.