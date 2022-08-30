Bolu Fen Lisesi yine farkını gösterdi

Haber: Uğur Balaban

YKS Yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonucunda Bolu Fen Lisesi yakaladığı başarı ile Bolu’da fark yarattı. Bolu Fen Lisesi, 21 Tıp Fakültesi, 3 Mimarlık Fakültesi, 18 Mühendislik fakültesinin yanı sıra diş hekimliği, eczacılık, hukuk, eğitim, sağlık bilimleri fakültelerine de toplamda 54 öğrenci göndererek Bolu’nun en başarılı okulu unvanını aldı. Bolu Fen Lisesi bu yılki YKS sonuçları ile elde ettiği başarılı sonuçların haklı gururunu yaşadı.

Bolu’nun Şampiyonları Fen Lisesi’nden

Hilal Çoşgun Sayısal Bolu 1.’si-Türkiye 80.’si

Elif İrem Gülkanat Dil Bolu 1.’si-Türkiye 236.’sı

Ecem Değercan Eşit ağırlık Bolu 1.’si-Türkiye 1101.’si

Yağız Burak Sayısal Bolu 2.’si-Türkiye 426.’sı

Doğan Aslan Eşit Ağırlık Bolu 2.’si-Türkiye 1504.’sü

Burak Ala Sayısal Bolu 3.’sü-Türkiye 855.’si