Bolu Fizik Tedavi Hastanesi Sağlık Turizmi Yetki Belgesini aldı

Bolu doğa güzelliği, kış sporları ve coğrafi olarak önemli bir konuma sahip olmakla beraber ülkemizde jeotermal su kaynakları içinde de önemli bir yere sahip. Tüm bu özellikler göz önüne alındığında son yıllarda Sağlık Bakanlığı'nın önem verdiği sağlık turizmi açısından da şehrimizde bu hizmeti verecek özelliklere sahip İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önemli bir durumu ortaya çıkmaktadır.

Bu yetki belgesi sayesinde Bolu ilimizin kış turizmi, kültür ve doğa turizmi alanlarındaki bilinirliğinin yanı sıra sağlık turizmi alanında da bilinirliği artacaktır.

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi kamuda sağlık turizmi yapmaya yetkili Türkiye'deki ender kamu kurumlarından biri olarak yurtdışından hasta getirmeye ve hizmet vermeye yetkili kılındı.