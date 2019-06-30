Bolu garage 14 grubu toplandı



Haber : Aysun Beykoz

Gruplar adına açıklama yapan Bolu Garage 14 sosyal medya platformunun kurucusu Metin Akın, "Eskiden aracımız yoktu, hayalini kurardık güzel araçların. Birbirine daha muhtaç ve birlik beraberlik içindeydi insanlar. Ya şimdi öyle mi? Hayır şimdi menfaat için yapılır oldu her şey. Ama biz farklıyız! İyi dostlar var, aracımız var, grubumuz var, bir araya geldiğimizde yüzlerimiz gülüyor, zor olan her şeyi paylaşıp kolaylaştırıyoruz. Hyundai - Egea- Kia rio- Tipo - Mercedes- Tempra- Opel araç gurupları ile beraber #KöroğluGarage14 adı altında bir araya geldik. Unutmayalım ki biz kocaman büyük bir aileyiz." dedi.