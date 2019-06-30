Bolu garage 14 grubu toplandı

Bolu'da  araçlarına değer veren  ve bir çok markanın bir araya geldiği, Hyundai - Egea- Kia rio- Tipo - Mercedes- Tempra- Opel araç gurupları sosyal medyada kurulan Bolu Garage 14 platformunun düzenlemiş olduğu etkinlik çerçevesinde dün akşam Çıkınlar Mahallesi semt pazarında bir araya geldiler.

Bolu garage 14 grubu toplandı


Haber : Aysun Beykoz

Gruplar adına açıklama yapan Bolu Garage 14 sosyal medya platformunun kurucusu Metin Akın, "Eskiden aracımız yoktu, hayalini kurardık güzel araçların. Birbirine daha muhtaç ve birlik beraberlik içindeydi insanlar. Ya şimdi öyle mi? Hayır şimdi menfaat için yapılır oldu her şey. Ama biz farklıyız! İyi dostlar var, aracımız var, grubumuz var, bir araya geldiğimizde yüzlerimiz gülüyor, zor olan her şeyi paylaşıp kolaylaştırıyoruz. Hyundai - Egea- Kia rio- Tipo - Mercedes- Tempra- Opel araç gurupları ile beraber #KöroğluGarage14 adı altında bir araya geldik. Unutmayalım ki biz kocaman büyük bir aileyiz." dedi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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