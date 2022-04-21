Bolu Gençlik Merkezi 23 Nisan Şenliği



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında özel bir etkinlik düzenleyecek. 23 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’da Karaçayır Sentetik sahasında düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliğinde çocuklar doyasıya eğlenecek. Palyaçolar, yüz boyama, uçurtma, Çocuk dansları, çocuk defilesi, geleneksel sokak oyunları, beden perküsyonu ve halk oyunlarının olacağı Çocuk Şenliğine Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından tüm aileleri ve çocukları etkinliğe davet etti.