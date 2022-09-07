Bolu Gerede'de 167 m² dubleks konut icradan satılacak

Taşınmaz Gerede ilçe merkezinde olup, hastaneye 600 m, kaymakamlık binasına 650 m, ulusal karayoluna 350 m, belediyeye 1000 m yaklaşık mesafede olup Işıklı sokağa cephesi vardır. Arsa parseli güney ve doğu cepheli olup köşe parseldir. Arsa konum itibariyle manzaraya hakimdir. Bina betonarme olarak inşaa edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı, boyalı ve ısı yalıtımlıdır. Meskenlerin güney cephedeki Işıklı sokaktan girişi bulunmaktadır. Taşınmaz ilçe merkezinde verilen alt yapı, kanalizasyon, elektrik, su hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Binada 2 adet daire, 1 adet kapalı garaj ve bahçe duvarı bulunmaktadır. Bahçe giriş kapılarında 2 adet otomatik kapı olmakla birlikte garaj kapısında otomatik kapıdır. Meskenler 4+1 oda, mutfak, hol, banyo, wc ve çift balkondan müteşekkildir. Dairelerin camları pvc doğramadan yapılmıştır.

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