Bolu Gerede'de kanatlı hayvan yetiştiriciliği otomasyon sistemi kurulu 7.000 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

Bilirkişi raporuna göre taşınmaz üzerinde 108 m² taban alanlı 2 katlı betonarme ev, 1472 m² taban alana sahip çelik konstriksüyon kümes, 12 m² taban alana sahip depo ve 16 m² alana sahip ölü çukuru inşaa edilmiştir. Parsel üzerinde bulunan ev 2016 yılında betonarme olarak inşaa edilmiş olup 3 adet odası, mutfak, banyo ve tuvaleti bulunmaktadır.Isınma sistemi olarak sobalı, dışı sıvalı, mantolamalı ve boyalı, camları pimapen (plastik doğrama) yeni bir yapıdır.Parsel üzerinde 92x16 ebatlarında çelik konstriksiyon tavuk kümesi bulunmaktadır.Kümesin yapımına 2015 yılında başlanmış olup 2016 yılında tamamlanmıştır.Kümeslerin taşıyıcı sistemi ve çatı iskeleti çelik konstriksiyon olarak inşaa edilmiş olup çatı örtüsü olarak sandeviç panel kullanılmış.Duvar örtüsü olarakda gaz beton kullanılmıştır.Kümeslerin ön kısımlarında su deposu, elektrik panosu, kümes beyni, hidrafor gibi kümesin işleyişi için zaruri ihtiyaçların bulunduğu yemlik bulunmaktadır.

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