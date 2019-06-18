Bolu GETAT şifa dağıtıyor

Haber: Esra Öztürk

Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

GETAT’ta verilen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak açıklama yapan GETAT Merkezi hekimlerinden Dr. Nurhan Parlak; “Uzun yıllardır tüm dünyada geniş kitleler tarafından talep gören ve yüzyıllardır uygulanan, her geçen gün bilimsel yayınlarla güvenliği, geçerliliği ve endikasyonları ortaya konan tedaviler artık ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından mevzuat altyapısı düzenlenerek uygulanmaya başlanmıştır” dedi.

“Hastanemizde akupunktur, kupa-hacamat, sülük, ozon, mezoterapi, hipnoz tedavi alanlarında hizmet verilmektedir” diyen Parlak açıklamalarında ayrıca, “Oldukça hijyenik ve alanında uzmanlar tarafından uygulanan yöntemlerle pek çok hastamıza şifa olduk ve olmaya devam edeceğiz. 6 aydır hizmet veren Merkezimize başvuran yaklaşık 2500 hastamızın şikayetlerinin azalması ya da ortadan kalkmasıyla mutlu olduklarını görmek bizleri daha da mutlu ediyor. Merkezimizde obeziteden kronik ağrı şikayetlerine kadar pek çok alanı kapsayan hizmetler veriliyor. Hastalarımızı devlet eli ile hizmet veren ve sağlığınızı ön planda tutan merkezimizde tedavi için bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kadınların erkek hastalara nazaran daha çok başvuruda bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin 500 hastaya hizmet verdiklerini belirten Parlak son olarak şunu söyledi: “Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Merkezimize kadın erkek demeden her yaş grubundan hastamızı bekliyoruz.”