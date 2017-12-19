Bugün şehrimizde bir tartışma ve bir kavram kargaşası yaşanmaktadır.

Şehrimizin gözbebeği Gölcük birilerine kiralanma yoluna gidildiği sebebiyle bu tartışma yaşanmaktadır.

Şimdi ilkönce soruyorum

1-Gölcük bir şahsın veya bir kuruluşun malı mıdır tapusu var mıdır cevap ise tabi ki hiçbir şahsın ve kuruluşun malı değildir TÜM DENİZLER GÖLLER VE AKARSULAR GİBİ BU VATANIN PARÇASI VE MİLLETİN ORTAK MALIDIR.İtirazı olan var mı somut delillerle cevap vermelidir.

2-Ülkemizde Ormanların sınırı belli olup bu alanlar ORMAN BAKANLIĞININ koruması altındadır gözetimi ve denetimi Orman bakanlığınca yapılır

3-Tabi ki ormanlık alanlarda yer alan Gölcük gibi yerler ise MESİRE YERİ olarak halkın kullanımına ve yararına açılmıştır. Bu yerlerin nasıl kullanılacağına dair kanun dahilinde yazılan yönetmelikler mevcuttur.

4-Yapılaşma şartları ise kısıtlayıcıdır bu tıp yerlerde yüksek çok katlı yapılar yapılamaz genelde tek katlı(1kat) ve az yükseklikte yapılar daha çok basit ya da prefabrikasyona benzer yapılaşma ya izin verilir. Yine birde göl veya deniz kıyısına yaklaşım sınırı bulunması gerekir göl suyunun kirlenmemesi için yapılaşma sınırı aslında 200 ve 500 mt en az olacak şekilde belirtilmiştir. Diğer bir konu ise Gölcüğün sınırları bellimidir.

Bu veriler içinde Gölcüğe baktığımızda şimdiki halinde yapılaşma sınırlarına tamamen uymasa bile yakın olduğu görülmektedir. Bu belki de dünyanın minnacık en güzel gölünün etrafında yüksek yapı yoktur Orman bak.1984 yılında açtığı yarışma ile oradaki en müsait tepenin üstüne max 150 kişiyi alacak büyüklükte tek katlı (ilave bir çatı arası ) bulunan KIR GAZİNOSU yapmak istemiş ve Gölcüğün doğasını bozmaya asla müsaade etmeyecek bir proje yarışması yapmış ve kazanmaya layık gördüğünü inşa etmiştir. (bildiğiniz gibi bu yarışmayı ben Şenda Aksungur ve Cengiz Ulaş birlikte kazanmıştık)Bu çerçevede hazırlana plan ve proje çevreye uyumlu ve yapılaşma şartlarına haizdir küçüktür yüksek yapı değildir mekanı zorlamaz estetik ve kullanışlıdır inşa edilirken 1 adet bile ağaç kesilmemiştir .Mekanın şömineli çay salonu doğudaki iğne ve yeşil yapraklı orman manzarasını izleyecek şekilde yemek salonu ise GÖLCÜK manzaralı olarak yerleştirilmiştir. YAPININ ön tarafındaki 2 adet kayın çamı özellikle binayla bütünlük sağlayacak şekilde yerleşim yapılmıştır.)

BUGÜN İSE BEN BOLU BELEDİYESİNİN GÖLCÜK İÇİN ÇİZDİRDİĞİ PROJEYE BAKTIĞIMDA GÖLCÜĞÜ BİR MEKAN OLARAK TARİF EDERSEK O MEKANA GÖRE ÇOK BÜYÜK HACİMLİ PROJELER GÖRDÜM BU BİR YANLIŞTIR.Eğer bu planlar tatbik edilirse orası göl olmaktan çıkar sadece HAVUZ olur.Çünkü o ufacık mekana göre devasa olan bu yapılar dengeyi bozacaktır.Buna müsaade edilmemesi ve ihalenin iptali zorunludur

Diğer önemli husus ise kiralayan tabi ki büyük yapılar isteyecektir çünkü daha çok müşteri ağırlayacaktır ve bu durumda kesin olarak çevrenin tahribatına ve gölün kirlenerek tamamen güzelliğini ve özelliğini yitirmesine yol açacaktır.Çok geçmez en fazla 1 yıl içinde orası perişan olur

Efendim neymiş oraya tek katlı bungalovlar yapılacakmış bırakalım bu lafları BOLU BELEDIYESI zaten oraya 22 adet 2 odalı dubleks ufak dinlenme evleri yapmış bulunuyor geçen yıl yani 2015 te sanırım otopark alanı açılıyor diye kıyametler koparken ağaçların arasında kesimini yaparak bu evleri yada evcikler oralara yerleştirildi DAHA NEYİN BUNGOLOVU YAPILACAK Kİ .GİDİP ORADA BUNLARI BULABİLİRSİNİZ arayan bulacaktır.

Tüm yukarda anlatmış olduğum bilgiler ışığında biliyoruz ki bu ihaleyi gerçekleştirdiğinizde oraya kimseyi sokmayacaksınız sadece yüksek gelir gurubu yada yabancılar gelip gezecek yada kalacaktır.Orası kalma yeri konaklama yeri değildir bu şartlara uymaz artık lütfen halka eziyet gibi olan bu uygulamadan vazgeçiniz

Gölcük Türkiye’nin Türk HALKININDIR BIRAKIN ÖYLE KALSIN kiralanma konusunu terk ediniz anlayınız ki bu iş YANLIŞ OLACAKTIR.