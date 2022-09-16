Bolu Göynük'de 1.265 m2 tarla icradan satılıktır(çoklu satış)

Taşınmazın kadastro paftasında yola cephesi bulunmamakta olup üzerinde yapı yoktur ve köy yerleşik alanı sınırları dışındadır. Taşınmaz kuru tarım arazisi niteliğindedir. Toprak yapısı killi-tınlı yapıda olup taşınmaz ortalama %4-6 oranında bir eğime sahiptir. Taşınmazın tarla olarak kullanıldığı tarımsal faaliyetin yapılabileceği görüldü. Taşınmaz 1 dekarlık bölümüne ait m2 değeri; 1 m2 fiyatı 10,00 TL/m2 olarak takdir edilmiştir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir.

Adresi : Bolu İli Göynük İlçesi Karacalar Köyü 198 Ada 6 Parsel Göynük / BOLU

Yüzölçümü : 1.265,10 m2

Arsa Payı :dosyasında İmar Durumu : dosyasında Kıymeti : 12.651,00 TL

KDV Oranı : %8Kaydındaki Şerhler : dosyasında

1. Satış Günü : 29/09/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 31/10/2022 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : GÖYNÜK BELEDİYE DÜĞÜN SALONU GÖYNÜK/BOLU

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.