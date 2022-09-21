Bolu Göyüzlü Mahallesi'nde üzerinde yapılar olan 854 m² arsa mahkeme kararı ile satılacak

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu ili Merkez ilçe Gölyüzü mahallesi 854,13 m2 1846 ada 3 parsel sayılı bahçeli kargir ev ve kontraplak atölyesi ve arsa vasfında 1.yapı zeminde 114,63 m2.betonarma tarzında yapının %40 yıpranmalı alt katı atölye üst katı mesken, 2 yapı zeminde 39,84 yüzölçümlü tuğla yığma tarzda yapının %40 eksik imalat ve %50 yıpranmalı tek katlı mesken ev, 3.Yapıkömürlük (kuruluk) zeminde 21 m2 %40 eksik imalat ve %40 yıpranmalı tek katlı kuruluk, taşınmaz üzerinde muhtelif ağaçlar mevcut olduğu, taşınmaz arsa bedeli 854,13 m2 *2.500TL/m2=2.135.325,00 TL,1 yapı bedeli 187.108,80 TL ,2 yapı beledi 16.254,70 TL, 3 yapı bedeli 2.948,40TL. ağaçların bedeli 1.750,00TL.olmak üzere taşınmazın değeri toplam 2.343.386,90 TL. bedel tespit edilmiştir.