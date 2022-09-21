Yüzölçümü : 854,13 m2
İmar Durumu :Parsel D100 kenarında kalmaktadır.D100 çevresi revizyon uygulama imar planı notu ekte sunulmuş plan ve notu bütündür. Parsel Karayolu kenarında kaldığından yapılacak uygulamalara ilgili kurum görüşü alınacaktır. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı imar kanunu ve bağlı yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Kıymeti : 2.343.386,90 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 27/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 25/10/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : BOLU ADLİYESİ 3.KAT MAHKEMELER MEZAT SATIŞ SALONU
Bolu Göyüzlü Mahallesi'nde üzerinde yapılar olan 854 m² arsa mahkeme kararı ile satılacak
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bolu ili Merkez ilçe Gölyüzü mahallesi 854,13 m2 1846 ada 3 parsel sayılı bahçeli kargir ev ve kontraplak atölyesi ve arsa vasfında 1.yapı zeminde 114,63 m2.betonarma tarzında yapının %40 yıpranmalı alt katı atölye üst katı mesken, 2 yapı zeminde 39,84 yüzölçümlü tuğla yığma tarzda yapının %40 eksik imalat ve %50 yıpranmalı tek katlı mesken ev, 3.Yapıkömürlük (kuruluk) zeminde 21 m2 %40 eksik imalat ve %40 yıpranmalı tek katlı kuruluk, taşınmaz üzerinde muhtelif ağaçlar mevcut olduğu, taşınmaz arsa bedeli 854,13 m2 *2.500TL/m2=2.135.325,00 TL,1 yapı bedeli 187.108,80 TL ,2 yapı beledi 16.254,70 TL, 3 yapı bedeli 2.948,40TL. ağaçların bedeli 1.750,00TL.olmak üzere taşınmazın değeri toplam 2.343.386,90 TL. bedel tespit edilmiştir.
Yüzölçümü : 854,13 m2
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