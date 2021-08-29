Bolu güvensiz il oldu

Haber: Erdal Tanrıverdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, vaka sayılarının en çok arttığı 10 ile de yer verdi. Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde;"14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize.

Bakan Koca, vaka sayıları en çok artan 10 ili açıkladı: Bu şehirlerdekiler daha az güvende olduğunu belirterek; Bolu. Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli.

''SON 24 SAATTE 18 BİN 340 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 340 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 244 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 14 bin 528 hasta taburcu olurken bugün 295 bin 647 test yapıldı. Bu verilere göre Bolu güvensiz iller arasında Bolu altıncı sırada yer aldı.