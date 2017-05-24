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Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde yapılan serginin açılışına Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi NagihanBaruş, Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Cemal Güney, veliler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılışı Bolu Valisi Aydın Baruş eşi NagihanBaruş ve diğer katılımcılar tarafından yapıldı.

Resim sergisinin açılışının ardından sergiyi gezen Vali Baruş eşi NagihanBaruş ve diğer katılımcılar toplamda 40 yağlı boya tablonun yer aldığı sergiyi gezdiler. Serginin gezilmesi sırasında yaptıkları tabloların başında bekleyen öğrenciler Vali Baruş ve diğer katılımcılara eserleri hakkında bilgi verdiler.