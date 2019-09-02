Bolu Hack'n Break'te

Haber: Birol Ertunç

Bolu Bağışçılar Vakfı'nın destekleriyle İzmir Urla'da düzenlenen inovasyon kampına giden üniversite öğrencileri bilimden teknolojiye, tasarımdan sanata farklı birçok atölye çalışmasına katılma fırsatı buldu. Farklı sektörlerin yöneticileriyle ve uzman isimleriyle bir araya gelen öğrenciler kendilerine böyle bir fırsatı sunan Bolu Bağışçılar Vakfı'na teşekkür etti.

Her yaz, 1.500’ün üzerinde bilim, teknoloji ve tasarım alanında faaliyet gösteren profesyonelin ve uzmanlaşmak isteyen her yaştan gencin katıldığı, Hack'n Break: Açık İnovasyon Kampı'nın dördüncüsü 24 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Urla’da bulunan Open Campus’te gerçekleşti.

Açık İnovasyon Derneği öncülüğünde çok sayıda paydaş kurum, topluluk ve bireyin işbirliği ile düzenlenen kamp, ölçek olarak Türkiye’deki en kapsamlı, bilim, teknoloji ve tasarım etkinliklerinden biri olmanın yanında, hackathon ve ideathon türlerindeki etkinlikleri de içermesi bakımından dünyadaki özgün içeriğe sahip etkinliklerden biri olarak görülüyor.

Her yıl yoğun talep gören Hack'n Break'e katılımcılar Açık İnovasyon Derneği'nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda seçiliyor. Bolu'dan başvuran yaklaşık 45 öğrenci arasından seçilen 20 öğrenci Bolu Bağışçılar Vakfı'nın desteği ile Hack'n Break'a katıldı. Her yaştan girişimci, bilim insanı, sektör profesyoneli, uzman ve mentoru ağırlayan Hack'n Break'te, derin teknoloji girişimciliği, bilgi güvenliği, blockchain, yapay zeka, biyoteknoloji, mimari, tasarım eğitimlerinin yanı sıra, farklı etkinliklerle disiplinler arasında bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirildi. Açık inovasyonun araçlarından hackathon, ideathon, datathon tarzında yarışmalar ile, endüstrinin problemlerine topluluk aklı ile çözümler üretildi.

"Amacımız Hack'n Break'in bir ayağını Bolu'da gerçekleştirmek"

Hack'n Break'a ilk defa Bolu'dan bir sivil toplum kuruluşunun katılım gösterdiğine dikkat çeken Bolu Bağışçılar Vakfı Genel Sekreteri Öznur Akkaya, "Bolu Bağışçılar Vakfı olarak Bolu'dan 20 üniversite öğrencisi ile Hack'n Break Açık İnovasyon Kampı'na katıldık. Bu öğrenciler Açık İnovasyon Derneği'nin değerlendirmesi sonucu Bolu'dan başvuran öğrenciler. Bir kısmı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi bir kısmı da Bolulu olup dışarıdaki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler. Açık İnovasyon Derneği'nin değerlendirmesi sonucunda seçilen arkadaşlarımız. Biz Bolu'nun her alanda gelişmesini hedefleyen bir vakıf olduğumuz için bu kamp için Bolu'daki öğrencilere destek vermeye karar verdik. Seçilen öğrencilerimizin tüm masrafları vakfımızın Zehra Taşman Kadına ve Eğitime Destek Programı tarafından karşılandı. Bolu'da bilim ve inovasyon turizminin de gelişmesini istiyoruz. Bu yüzden gelecek yıllarda Hack'n Break'in bir ayağının Bolu'da gerçekleşmesi için çalışacağız" dedi.

Hack'n Break'e Bolu'dan katılan öğrenciler çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, Bolu Bağışçılar Vakfı'na kendilerine bu imkanı verdiği için teşekkür etti.

Bunun dışında, yeni nesil girişimciler Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı ile buluşarak, kitlesel fonlama, start-up dünyası, iş modeli konularında bilgi sahibi olma ve sormak istedikleri konularla ilgili soru sorma fırsatını yakalayacaklar.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2019, 16:25