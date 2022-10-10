Bolu hafta boyu güneş yüzü görmeyecek

Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Rize, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esecek.

Bu hafta ilimiz genelinde hava sıcaklıkları gece en düşük 3 dereceye kadar düşecek. Bolu’da önümüzdeki hafta beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: