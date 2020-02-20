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Bolu Hakimi Baydaş, birinci sınıf oldu

Bolu Hakimi Ebru Baydaş'ın birinci sınıfa ayrılması münasebetiyle Bolu Adliye yemekhanesinde düzenlenen öğle yemeği sonrası birinci sınıfa ayrılma plaketi takdim edildi.

Bolu Hakimi Baydaş, birinci sınıf oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Hakim Ebru Baydaş’a plaketi Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serkan Özalp tarafından verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ise birinci sınıfa ayrılan Bolu Hakimi Ebru Baydaş'a çiçek takdim etti.

Yemeğe Bolu adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları katıldılar. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman; “Bolu Adalet Ailesi olarak birinci sınıfa ayrılan Bolu Hakimi Ebru Baydaş'ı tekrar kutluyor, meslek hayatında ve yaşamında sağlık ve başarılar diliyoruz” dedi.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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