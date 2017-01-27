banner128

banner101

27 Ocak 2017 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolu hakimi itirafçı oldu “İlk maaşımın tamamını himmet olarak verdim”

    FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bolu Hâkimi Çağla Sönmez, örgüte ait bağlantıları ve evleri deşifre ederek, örgütün üyesi hâkim ve savcıların isimlerini savcılığa verdiği öğrenildi.

    27 Ocak 2017 Cuma 14:17
    Bu haber 378 kez okundu
    Bolu hakimi itirafçı oldu “İlk maaşımın tamamını himmet olarak verdim”

    Haber: Kasım ŞAHİN

    FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Bolu’da görevdeyken açığa alınan ve daha sonra tutuklanan ilimiz adliyesinde görevli Hakim Çağla Sönmez örgütün sırlarını tutmaya dair yemin ettiklerini söyledi. Halen Ankara’da tutuklu bulunan Hakim Sönmez aynı zamanda iki yıl önce HSYK seçimlerine katılan FETÖ'cü hâkim ve savcıların isimlerinin kendisine örgüte ait haberleşme programı olan ByLock'tan geldiğini ifade etti. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan Sönmez, örgüt ile ilgili itiraflarda bulundu. Çağla Sönmez, öğrencilik yıllarından meslek hayatına kadar iletişim kurduğu örgütçüleri savcılığa anlattı. İtirafçı Sönmez "Kaldığım örgüt evinde hâkim ve savcılık için sanki mülakata giriyormuş gibi prova yaptırdılar. 3 Mayıs 2013'te Bolu Hâkimi olarak atandım. İlk maaşımın tamamını örgüte himmet olarak verdim. HSYK seçimlerine kısa bir süre kala evime gelen Kerem adlı şahıs, bana 'HSYK seçimlerinde, yapı bağımsız adaylar çıkartıyor, onların desteklenmesini istiyor, seçimleri büyük ihtimalle kazanacağız, senin de yapının adaylarına oy vermen gerekiyor, ByLock diye bir program var, bu programı telefonuna yükle' dedi. Yükledim ve ByLock'tan bana o dönemde FETÖ'nün HSYK seçimlerindeki adaylarının listesini bildirdi" ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: FETÖ, PDY, Soruşturması, Kapsamında, Tutuklanan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım BAŞKANLIK DÜZENİNİN DEĞİL REHBER İMAM'IN ANAYASASI
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da 1 “KONSORSİYUM”dan…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Evet mi Hayır mı?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Çocuk Kokmak…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SUİKAST
  • Nihal Eker Nihal Eker YOKLUK
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Yabancı göçler durdurulmalıdır
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR HAYIRLARIN EFENDİSİ İZZET BABAMIZ
  • Makinist Makinist Bank Asya için satılık
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Nelere Odaklanmalıyız!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Bolu Bütün Şehir Olmamalı(2)!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Vurun Kahpeye
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MEDENİ İSLÂM – BEDEVİ İSLÂM
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR ANAYASA REFERANDUMUNA DOĞRU. (2)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit II. YARI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Tuvalet Eğitimi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Bolu Kışından Enstantaneler
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER DİNLEME, ANLAMA, DENEYİM ÜZERİNE..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Suat Tosun Suat Tosun KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEYİCİ ÜMİT VAR SENARYOLAR
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HZ. MEVLANA ESİNTİSİ
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129