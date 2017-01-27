Haber: Kasım ŞAHİN

FETÖ / PDY soruşturması kapsamında Bolu’da görevdeyken açığa alınan ve daha sonra tutuklanan ilimiz adliyesinde görevli Hakim Çağla Sönmez örgütün sırlarını tutmaya dair yemin ettiklerini söyledi. Halen Ankara’da tutuklu bulunan Hakim Sönmez aynı zamanda iki yıl önce HSYK seçimlerine katılan FETÖ'cü hâkim ve savcıların isimlerinin kendisine örgüte ait haberleşme programı olan ByLock'tan geldiğini ifade etti. Etkin pişmanlık yasasından faydalanan Sönmez, örgüt ile ilgili itiraflarda bulundu. Çağla Sönmez, öğrencilik yıllarından meslek hayatına kadar iletişim kurduğu örgütçüleri savcılığa anlattı. İtirafçı Sönmez "Kaldığım örgüt evinde hâkim ve savcılık için sanki mülakata giriyormuş gibi prova yaptırdılar. 3 Mayıs 2013'te Bolu Hâkimi olarak atandım. İlk maaşımın tamamını örgüte himmet olarak verdim. HSYK seçimlerine kısa bir süre kala evime gelen Kerem adlı şahıs, bana 'HSYK seçimlerinde, yapı bağımsız adaylar çıkartıyor, onların desteklenmesini istiyor, seçimleri büyük ihtimalle kazanacağız, senin de yapının adaylarına oy vermen gerekiyor, ByLock diye bir program var, bu programı telefonuna yükle' dedi. Yükledim ve ByLock'tan bana o dönemde FETÖ'nün HSYK seçimlerindeki adaylarının listesini bildirdi" ifadelerini kullandı.