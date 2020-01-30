Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu 30 Ocak 2020 tarihli köşesine taşıyan Aydınlık Gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, iki başkanın Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Başkonsoloslarına gösterdikleri tavırları ele aldı. Gaffar Yakınca “İki Başkan, İki CHP” başlıklı yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield’in ziyareti ve kamuoyuna yansıyan fotoğraflar üzerinden eleştirel bir bakışla kaleme alırken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ise ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’in randevu talebine gösterdiği tavır dolayısıyla destekliyor.

“KIRK YILDIR GÖRMEDİĞİ HALAOĞLUNA KAVUŞMUŞ GİBİ…”

Yakınca yazısının İmamoğlu ile ilgili kısmında ziyaretle ilgili olarak, “Fotoğraflarda Ekrem Bey’in, Amerikan elçisinin belediyeyi ‘onurlandırmış’ olmasından pek memnun olduğu görülüyordu. Yüzünde, kırk yıldır görmediği halaoğluna kavuşmuş gibi bir mutluluk okunuyordu” diyerek bahsediyor.

“SAYIN BAŞKAN’I TEBRİK ETMEMİZ GEREKİYOR”

Gaffar Yakınca yazısının devamında ise CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ABD’nin İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell’in görüşme talebini ABD’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı küstah mektup nedeniyle reddetmesini ele alıyor. Belediyeden yapılan açıklamanın “tarihe geçecek nitelikte” olduğunu söyleyen Yakınca yazısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için, “Sayın Başkan’ı tebrik etmemiz gerekiyor. Bunlar, makam sahibi siyasetçilerden duymaya alışık olmadığımız türde, ‘hah şöyle işte’ dedirten sözler. Meğer Bolu, hala Köroğlu gibi yiğitler yetiştirebiliyormuş da haberimiz yokmuş” ifadelerine yer veriyor.

Amerikan diplomatlarının görevleri arasında kamu kurumları ile iyi ilişkiler geliştirmenin de olduğunu belirten Gaffar Yakınca, Tanju Özcan’ın tavrının, sadece CHP için değil, tüm Türk siyaseti için bir ilk olduğunun altını çizdi.