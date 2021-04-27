Bolu halkı aşıya güveniyor mu?

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Bolulu vatandaşlara mikrofon uzattık. 55 yaş üstü vatandaşlarımızın çoğu koronavirüs aşılarını olmuş durumda. Aşıya güven konusunda ise birçok vatandaş aşılara güvenmek durumunda olduklarını ifade ettiler. Kimi vatandaş ise bu konu hakkında hiçbir şekilde bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdi.Aralarından bir tane vatandaşımız aşı yaptırmayı düşünmediğini ve aşının bir koruyuculuğunun olmadığını ifade ederek dikkat çekti. Mikrofonumuza konuşanlar aşı hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler;

Mehmet İncebey, “Aşı olursam Çin aşısı olurdum. Aşıya güveniyorum” dedi.

Şaban Abalı, “Şimdi bir Çin aşısı diyorlar bir de Alman aşısı diyorlar kararsız kaldım. Ama aşılara güvenim tam” ifadelerini kullandı.

İbrahim Kocaoğlu,“Çin aşısı oldum aşıya güveniyorum aşının herhangi bir yan etkisi olmadı” dedi.

Bahtiyar Ceyhan, “Ben Biontechaşısı oldum. Aşıya güven konusunda belli değildi öylesine gittim. Aşının yan etkisi olmadı” şeklinde ifade etti.

Mustafa Uzun, “Sıramız geldiğinde aşımızı olacağız. Çin aşısını daha iyi diyorlar şu anda daha 55 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor ondan sonrada sıra bize gelir bizde aşımızı oluruz yani olursak iyi” dedi.

Gülay Çetinkaya,“Aşı yaptırmayı düşünmüyorum çünkü bir koruyuculuğu yok ve kimseye de önermiyorum yaptırmayı” sözleriyle aşının durumunu ifade etti.

İbrahim Turan, “Kesin bir şey diyemiyoruz ki durumun ne olacağını bilemiyoruz ki devlet ne derse o. 2.doz aşıyı da yaptıracağız Allah nasip ederse. Şimdilik iyiyim, bir yan etkisi yok” dedi

Fatma Alakurt, “Sinovac aşısını oldum çok bir yan etkisi olmadı. İnşallah iyi olur” ifadelerini kullandı.

Sabahattin Karaduman, “Çin aşısını olduk eşimle. Aynı zamanda da korona hastalığını geçirdik zaten olmasaydık daha kötü olurdu rahatlıkla hastalığı geçirdik” sözlerini kullandı.

Kadir Albayrak, “herkes aşıyı oluyor ama ben pek olmayı düşünmüyorum açıkçası yani ne zerk ettiklerini bilmediğim bir şey. Annem babam da oldu ama ben bilmiyorum. Aşı olmaya karar verirsem hangi aşıyı olacağım konusunda araştırma yaparım herhalde” dedi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 23:27