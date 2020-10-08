Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, ilimizde giderek artan ve önüne geçilemeyen koronavirüs vaka artışı ile ilgili konuyu İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. İl Başkanı Ahmet Örnekbaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlimizde maalesef vaka sayıları giderek artmaktadır. Bu durum bize endişe vermektedir. Vatandaşımızın sağlığı her şeyin üzerindedir. İl genelinde alınan tedbirlere rağmen ev ziyaretleri ve misafirlikler sebebiyle salgın sayıları giderek artmıştır. Bu durum hakkında tedbir alınmasına yönelik İstanbul Milletvekilimiz Ümit Beyaz’dan ricada bulunarak onun aracılığıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir soru önergesinde bulunduk. Vatandaşlarımızdan ricamız lütfen koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyun. Yarın daha sıkı sarılmak daha uzun sohbetler yapabilmek için misafirliklerini ve ziyaretlerinizi erteleyin. Kendi sağlığınızı ve sevdiklerinizin sağlığını riske atmayın. Biz İYİ Parti olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Bolu halkı için ne gerekiyorsa yaparız. Bu süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

“MİSAFİRLİK ZİYARETLERİNİ ENGELLEYECEK HERHANGİ BİR TEDBİR ALINMIŞ MIDIR?”

Örnekbaş açıklamasında soru önergesinin içeriği ile alakalı olarak ise, “Soru önergemizde ‘Korona virüsü salgını vatandaşlarımızın bazı kültürel alışkanlıklarından vazgeçememesinden dolayı, çeşitli illerimizde oldukça artış göstermeye başlamış önüne geçilememiştir. Bolu Valisi Sayın Ahmet Ümit’in basına yaptığı açıklamada, Bolu ilinde yaşayan vatandaşlarımızın Aile ziyaretlerinden mütevellit Korona virüsü oranın bu ilimizde her geçen gün arttığını ve kontrol altına alınamadığını ifade etmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1-Bolu ve benzeri artış gösteren illerde farklı konseptler geliştirerek almaya çalıştığınız bir önlem var mıdır? Varsa nelerdir?

2-Bolu Valisi Sayın Ahmet Ümit’in ifade ettiği üzere, vatandaşların aile üyelerini misafirliğe giderek vaka sayılarının çoğaldığını ve kontrol altına alınamadığını belirtmektedir. Bu vaka artışını tetikleyen misafirlik ziyaretlerini engelleyecek herhangi bir tedbir alınmış mıdır?

3-Kontrol altına alınamayan ve hızlıca artış gösteren Bolu iliyle ilgili il bazında “Karantina” düşüncesi var mıdır?

4-Bolu ilinde son bir haftada vaka artış sayısı nedir?” ifadelerine yer verdi.