“Bolu halkı size gerekli cevabı verecektir”

Haber: BMA

İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, yazılı bir basın açıklaması yaparak Güney Çevre Yolu ve Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ilgili konulara değindi. İYİ Parti İl Başkanı Örnekbaş yaptığı açıklamada AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Milletvekillerinin sözlerini eleştirdi. Örnekbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener siyasete yeni bir soluk getirecek bir çağrıda bulunmuştur. Yıllardır Türk siyasetinde yapılan en temel yanlışların başında sonuç ve öneri odaklı siyaset tartışması yerine polemikle beslenen karşılıklı atışmalarla süren ve kimseye faydası olmayan siyaset anlayışı hakim olmuştur. Biz İYİ Parti temsilcileri olarak bu kısır tartışmaların içinde olmayacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Derdimiz memleket sevdasıdır, derdimiz Bolu’dur. Biz zaman kaybettiren siyasal kavgaların içinde asla yer almayacağız. İşimiz kişilerle değildir. Dün AKP binasında yapılan talihsiz açıklamanın basına yansıyan kısımlarını okumuş ve dinlemiş bulunmaktayım. Elbette genel başkanımızın Türkiye siyasetinde dönüm noktası olarak işlenecek çağrısına kulak vererek siyaset yapmaya devam edeceğiz, lakin bilgi yoksunu Bolu’nun çıkarına hizmet etmeyen bu açıklamaya suskun kalmamız mümkün değildir. AKP il başkanından başlayarak, vekillerin ve çeşitli görevlerde sorumluluk alan temsilcilerin bir araya gelerek yaptığı açıklama Bolu için kelimenin tam anlamıyla bir fiyaskodur.”

“BOLU HALKININ VİCDANINA BIRAKIYORUM”

“Halk tabiri ile karabatak gibi bir görünüp bir kaybolan AKP’li vekillerin lütfedip katıldığı toplantıda ilk olarak konuşma yapan AKP’li İl Başkanı Bolu’nun farklı görüş ve düşüncelerine sahip Bolu adına bir araya gelmiş, öznesinde Bolu’nun menfaatlerini ortaklaşa düşünmeyi hedefleyen, bu nedenle kurulan Bolu Platformu’na akıl almaz eleştirilerde bulunmuş ve siyasallaşmakla suçlamıştır. Bolu Platformu tek bir siyasal yapının tek bir anlayışın sonucu değildir. Bolu Platformu içinde farklı birçok düşünceyi barındıran saygı çerçevesi ve Bolu’nun geleceği özelinde bir araya gelmiş çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve farklı görüşü temsil etmektedir. Bolu Platformu çatısında kendileri ile aynı siyasi fikri ve temsili olan isimlerde yer almaktadır. Bu karma tablo Bolu adına sevindirici ve mutluluk duyulması gereken bir durumdur. Bolu’nun geleceğine dair söz söyleyebilme gayretinde olan platform Bolu’nun yararına olmadığını düşündüğü bir konuda ortak fikir beyan etmiş, bu konuda kampanya düzenlemiş ve bu durum hazretlerin hoşuna gitmemiştir. Kendisinden olmayana öteki, aynı siyasi fikirde olmayana hain demeyi alışkanlık haline getirmiş zihniyet maalesef burada da hortlamış ve varlığını göstermiştir. AKP içinde yaşanan akıl tutulmasının bir örneği burada da kendini göstermiştir. Bolu için en doğrusu en iyisini düşünmek adına yola çıkan Bolu sevdalısı kişiler tarafından oluşturulmuş bu yapıya siyaset yapıyor diye bağıran bu lüzumsuz siyaset aklını Bolu halkının vicdanına bırakıyorum. Şunu bilsinler ki Bolu halkı her zaman uyanık olmuştur ve Bolu için kimin iyi düşündüğünü kimin siyasi hesaplar peşinde koştuğunu da iyi bilmektedir. Yaptıkları bu açıklamalar AKP’nin tarihine kara bir leke olarak işlenecektir.”

“HAYIR DEMEYE DEVAM ETMELİYİZ”

“Toplantının devamında AKP’li vekil Arzu Aydın’ın açıklamaları çok daha anlamsız ve talihsizdir. Önlerine konan metini okumak dışında Bolu’nun meselelerine dair bilgi ve görüşleri olmadığı belli olan Aydın’ın tarım arazilerini katleden ve daha ilk aşamada Tepecik Mahallemizi sular altında bıraktığı için orada yaşayan vatandaşlarımızın isyan ederek ‘Hayır’ dediği bu sur duvarına ilişkin savunması ilginçtir. Bolu ovasını ilk olarak D-100 karayolunun ikiye böldüğünü söyleyerek Güney Çevre Yolu Projesi ile benzerlik kurması teknik olarak eksik bilginin açık göstergesidir. Sayın vekil Bolu’nun içinde bulundurduğu sorunlarına ancak bu kadar yakındır. Ayrıca bu gün Bolu’yu var eden İzzet Baysal babamızın bize emaneti olan İzzet Baysal Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Sayın Ahmet Baysal’ın kampanya destek imzasına göstermiş olduğu tavır akıl sır erecek gibi değildir. Buradan açıkça ifade ediyorum. Güney Çevre Yolu Projesi Bolu’nun kalbine saplanmış bir hançerdir. Bu meselenin bir an önce çözülmesi, Bolu’nun yarınını ilgilendiren ve Bolu’nun en verimli arazilerini içine alan bu alanda yapılması planlanan Çin Seddi’nin bir an önce durdurulması gerekmektedir. Bolu halkının Bolu Platformu ile birlikte sürdüreceği bu tavır sürmeleri Bolu ortak bir dille bu işe ‘Hayır’ demeye devam etmelidir. “

“BOLU’NUN VAY HALİNE!”

“Toplantının sonunda konuşma yapan AKP’li vekil Fehmi Küpçü belki ülkemiz için yüzyıl projesi olarak görülmesi gereken hem ekonomik hem de sosyal yönden Bolu’yu ve ülkemizi ileriye doğru sıçratacak ülkemizin kalkınması için öncelikli görülecek Yüksek Hızlı Tren Projesi konusu hakkında zerre kadar bilgi sahibi olmaması üzüntü vericidir. Bu konunun siyasallaşmaması ve ülke menfaati için ortaklaşması için gayret gösteren Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Şamandar davet edildiği her platformda ve her toplantıda bıkmadan bu projeyi anlatmaktadır. Ayhan Hoca’nın söylediği projeyi bir kere dinlemeyen ağırlıklı olarak iş dünyasında ve bürokraside yer alan Geredeli hemşerilerimizin çok iyi anladığı ve desteklediği Gerede’yi Karadeniz’in ortak buluşma noktası haline getirecek bu Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin AKP’li vekil tarafından siyasi ikbal ile kurban edilmesi çok acıdır. Tarihi geçmişi ve ticaret geleneği yüzyıllara dayanan Bolu’nun en büyük ilçesi Gerede ile ilgili bu proje hakkında yapılan ilk hata makine mühendisi olmasına rağmen tamda bu konu üzerine görevlendirilmiş olduğu makamda Ulaştırma Bakan Yardımcılığı yapan Yüksel Coşkunyürek tarafında yapılmış Fehmi Küpçü tarafından devam ettirilmektedir. Bu proje Bolu kamuoyu önünde doğru anlaşılması gereken bir konudur. Basit siyasi oyalama diliyle geçiştirilecek bir konu değildir. Her iki vekilin yapmış olduğu açıklamaların maalesef bilgi ve araştırma temeli olmadığını bilerek, ezbere dayalı olduğunu net bir şekilde görmüş durumdayım. Bolu halkının da bu durumun farkında olacağından zerre kadar şüphem yoktur. İşin acı olan tarafı eğer bu vekiller Bolu’nun bütün meselelerine bu şekilde yaklaşmışlarsa ki görünen tablo odur Bolu’ya yazıktır. Siz Bolu’nun vekili iseniz Bolu’nun vay haline!”

“KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

“Bolu’nun menfaatine tek bir söz söylemeyen bu akla gerekli cevap Bolu halkı tarafından verilecektir. Bolu’nun gelecek vizyonu için tek bir söz söylemeyi beceremeyen bu siyaset aklının Bolu’ya hizmet etmediği aşikârdır. Değerli Bolu halkının geleceği için ortada duran konulara hassasiyet göstereceğinden zerre kadar şüphemiz yoktur. Biz İYİ Parti olarak önce memleketimizin menfaatine olan her konuda mücadele edeceğimizden ve bu konuda bir adım geri durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”